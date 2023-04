Nestlé Deutschland AG

THOMY erfindet die Gabel unter den Schweizer Messern

Vor knapp 70 Jahren revolutionierte THOMY die Art wie wir Würstchen, Pommes & Co. verfeinern, indem Senf aus Töpfen in Tuben aus wiederverwendbarem Aluminium verfrachtet wurde. Nun wird es Zeit, diese Erfolgsgeschichte zu wiederholen, mit der THOMY SAURK.

Die Welt liebte diese effiziente Verpackung so sehr, dass die THOMY Tube schnell ihren Weg auf die Esstische fand - und zum Liebling der Deutschen wurde, wo sie zum Marktführer im Senf- und Mayonnaise-Segment avancierte. Doch in letzter Zeit fand Andrea Scholaster, Communication & Media Manager von THOMY, dass der Welt eine ordentliche Portion Freude fehlte.

"THOMY in Deutschland steht seit den 50er Jahren als Marke dafür, den Menschen Freude in praktischen Tuben zu servieren", so Scholaster, "und angesichts der herausfordernden Zeit, die unsere Welt in den letzten Jahren durchlebt hat, empfanden wir es daher als unsere Pflicht, eine unfassbar überflüssige und überraschend unverzichtbare Dosis Freude zu verteilen - wenn auch nur für einen kurzen Moment zur Essenszeit. Also haben wir, anstatt einfach den nächsten Werbespot zu produzieren, entschieden, unser innovatives Erbe aufzugreifen und eine neuartige Packaging-Innovation zu entwickeln, die das Verfeinern von Speisen mit THOMY Tuben noch genüsslicher macht als eh schon."

Die Idee, Tube und Gabel zu kombinieren und so die freudvollste und effizienteste Art zu schaffen, Speisen und Snacks mit THOMY Produkten zu verfeinern und zu genießen, war geboren.

DIE THOMY SAURK.

Ja. Eine Gabel. Und zwar eine, die Saucen serviert. Genau genommen handelt es sich hier um das weltweit erste Tuben-Snackcessoir, mit dem sich THOMY Tuben in Besteck verwandeln, das mit jedem Quetsch die perfekte Portion Freude serviert.

Dank deutscher Ingenieurskunst, dem Open-Sauce-Design und der patentierten Von-Tube-zu-Gaumen-Technologie sowie der Spaß-Garantie für das gesamte THOMY Sortiment ist Verena Hensel, Communication Director THOMY, Maggi, Garden Gourmet, überzeugt, dass die THOMY SAURK nicht bloß Leute auf einer vollkommen neuen Ebene zusammenbringt, sondern auch ihre Konsum- und Essgewohnheiten rund um die THOMY Tuben beeinflussen wird.

"Wir glauben, dass diese kleine Gabel in einer Zeit, in der Freude so nötig ist wie lange nicht, eine wichtige Rolle spielen kann. Ich meine, sehen Sie sich die SAURK an. Man kann nicht anders, als darüber zu schmunzeln, wie unnötig und wie sinnvoll sie gleichzeitig ist. Man möchte sie einfach drücken und diesen Quetsch selbst erleben."

THOMY SAURK verlost nur wenige Monate vor der Grillsaison 1.000 Saurks. Damit ist klar, dass für ein paar Glückspilze die THOMY Saurk eine unfassbar überflüssige und zugleich überraschend unverzichtbare Ergänzung zu allem darstellen wird, was sonst in diesem Sommer Freude bringt. In naher Zukunft plant THOMY außerdem weitere Saurk-Aktivitäten.

