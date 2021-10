Nestlé Deutschland AG

Nutri-Score "A" für NESQUIK Knusperfrühstück

Frankfurt am Main (ots)

Nach einer weiteren Rezepturänderung trägt der beliebte Frühstücksklassiker NESQUIK Knusperfrühstück jetzt die Nutri-Score Bewertung "A" in dunkelgrüner Farbe.

Über viele Jahre hinweg wurde die Produktrezeptur von NESQUIK Knusperfrühstück in mehreren Schritten immer wieder verbessert, ohne dabei auf den knusprigen, schokoladigen Geschmack verzichten zu müssen. Auf diese Weise konnte in den letzten 19 Jahren der Gehalt an gesättigten Fettsäuren um 80 % und der von Salz um 71% reduziert werden. Der Zuckergehalt verringerte sich um 41%, während sich der Ballaststoffanteil mehr als verdoppelt hat. Der Vollkorngehalt von NESQUIK Knusperfrühstück ist von ursprünglich Null auf 53% in der neuen Rezeptur gestiegen.

Aufgrund dieser vielen schrittweisen Verbesserungen erhält NESQUIK Knusperfrühstück heute eine dunkelgrüne Nutri-Score-Bewertung von "A".

Die fünfstufige Nährwertkennzeichnung Nutri-Score soll Konsument:innen dabei unterstützen, sich für gesündere Alternativen innerhalb einer Produktkategorie entscheiden zu können. Die Vorgaben zur Bewertung stammen von der französischen Gesundheitsbehörde, der Santé Publique France. Bislang ist die Nutri-Score Kennzeichnung freiwillig. Cereal Partners Deutschland, ein Joint Venture von Nestlé und General Mills, hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland die Einführung des Labels auf den Verpackungen umgesetzt: Seit Frühjahr 2020 sind u.a. die traditionellen Cerealien der Marke NESQUIK mit dem Nutri-Score versehen.

"Der Nutri-Score schafft Transparenz und gibt uns die Chance, unsere bislang geleisteten Reformulierungen auch auf der Verpackung kommunizieren zu können," sagt Nicolas Wahli, Geschäftsführer von Cereal Partners Deutschland.

Die dunkelgrüne Nutri-Score Bewertung wird begleitend zur Verpackungsumstellung von NESQUIK Knusperfrühstück reichweitenstark im TV kommuniziert.

Mehr Informationen zum Nutri-Score finden Sie hier.

Anhang: Produktshot mit Nutri-Score A

Unverbindliche Preisempfehlung NESQUIK (330g): 2,99 Euro

