Nestlé Deutschland AG

Olé, Olé, Olé: CINI MINIS Churros gewinnen den Bestseller Award 2021

Frankfurt am Main (ots)

Felicitaciones! CINI MINIS Churros haben heute den Bestseller-Award 2021 in der Warengruppe Müsli/Cerealien erhalten. Die Auszeichnung verleiht jedes Jahr das Fachmedium Rundschau für den Lebensmittelhandel. Der Award Bestseller zeichnet Produktneuheiten aus, die sich innerhalb eines Jahres(1) im deutschen Lebensmittelhandel am erfolgreichsten verkauft haben. Zusätzlich werden die Produkte von einer Fachjury aus Marken- und Handelsexperten geprüft.

Churros sind ein beliebtes Gebäck aus Spanien, das sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut. CINI MINIS Churros vereinen zimtigen, knusprigen Geschmack mit der typischen Churros-Form - für einen guten Start in den Tag oder für zwischendurch. Wie bei allen Cerealien-Produkten von Nestlé ist auch bei den CINI MINIS Churros Vollkorn die Zutat Nr. 1 - mit einem Anteil von 42 Prozent. CINI MINIS Churros haben eine Nutri-Score Bewertung von C. Die Variante der CINI MINIS gibt es erst seit Ende März im Handel. Trotz der kurzen Zeit haben bereits ihre Umsatzleistung, Neuheitswert und Relevanz für den Frühstückstisch überzeugen können. Als Grundlage für die Juryentscheidungen dienen Erhebungen aus dem Handelspanel InfoScan des Marktforschungsinstitutes IRI und GfK-Daten.

"Wir freuen uns riesig, dass der Start von CINI MINIS Churros in Deutschland so gut angelaufen ist", sagt Sabrina Fischer, Marketingverantwortliche für CINI MINIS bei Nestlé Deutschland. Laut ihr gründet der Erfolg auf dem aufmerksamkeitsstarken Produktkonzept. CINI MINIS Churros sind in ihrer Form und Textur einzigartig in der Kategorie und das Konzept geht über den klassischen Cerealien-Genussmoment in einer Schüssel mit Milch hinaus. Sie schmecken nämlich auch gedippt in Kakao, in Joghurt oder einfach pur.

Mit starken Kampagnen im Bereich Social Media wurden Verbraucher:innen dazu animiert, das Produkt auf ihre eigene Art und Weise zu probieren - mit überwältigender Resonanz.

(1) Quelle: Zeitraum für den Bestseller-Award 2021: Mai 2020 bis Juni 2021

