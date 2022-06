Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Personelle Veränderungen in den Aufsichtsräten der DAX40-Unternehmen im Zuge der HV-Saison 2022

München (ots)

Eine Analyse der international tätigen Personalberatung Heidrick & Struggles zeigt das Stühlerücken an der Spitze vieler Aufsichtsräte, die zunehmende Internationalisierung der Gremien und die Überwindung des Stillstands zu mehr weiblichen Aufsichtsrätinnen

Die diesjährigen Hauptversammlungen (HVs) der DAX40-Unternehmen enden mit den Veranstaltungen von Daimler Truck am 22. Juni und Qiagen am 23 Juni. Die Linde plc. wird die Hauptversammlung am 26. Juli abhalten, die umfangreichen personellen Veränderungen im Kontrollgremium sind jedoch bereits vollzogen.

Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles analysiert regelmäßig die Wahlen zu den Aufsichtsräten der DAX-Konzerne. Die Analyse basiert auf den Ergebnissen der Wahlen im Rahmen der HVs beziehungsweise den in den Einladungen publizierten Wahlvorschlägen, denen die Versammlungen in aller Regel folgen. Erstmals erfolgt diese Analyse nach der Erweiterung des DAX auf 40 Mitglieder im September 2021.

Die 40 aktuellen Unternehmen des DAX verfügten vor der HV-Saison kapitalseitig über 319 Aufsichtsräte, davon waren 105 Frauen (32,9 Prozent) und 130 internationale Mitglieder (Nicht-Deutsche) (40,7 Prozent). Bei 17 Unternehmen kam es im Verlauf der Hauptversammlungen zu keinen Veränderungen im Aufsichtsrat. Insgesamt schieden in 23 Unternehmen 34 AR-Mitglieder aus, sie wurden durch 33 neue Aufsichtsräte ersetzt. Linde hat sein Board um zwei Personen verkleinert, Qiagen um eine Person erweitert.

Dr. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, kommentiert: "Die diesjährige Saison der Hauptversammlungen hat Bewegung in viele Aufsichtsräte gebracht, nachdem in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 das Stühlerücken begrenzt blieb. Unternehmen wie die Deutsche Telekom, HeidelbergCement und Linde haben größere Revirements vollzogen. Insgesamt stellt sich das Gesamtbild der Aufsichtsräte der DAX-Unternehmen durch die Erweiterung von 30 auf 40 Firmen neu dar."

Stühlerücken an der Spitze der Aufsichtsräte

2022 rückten sechs neue Aufsichtsrät*innen an die Spitze ihrer Kontrollgremien (2021 lediglich zwei neue ARVs):

Deutsche Bank: Alexander Rijn Wynaendts (Niederländer) folgt Paul Achleitner (Österreicher)

Deutsche Telekom: Frank Appel folgt Ulrich Lehner

HeidelbergCement: Bernd Scheifele (langjähriger CEO) folgt nach "Abkühlperiode" Fritz-Jürgen Heckmann

Linde: Steve Angel (US-Amerikaner) folgt Wolfgang Reitzle

MTU Aero Engines: Gordon Riske (US-Amerikaner) folgt Klaus Eberhardt

Puma: Héloise Temple-Boyer (Französin) folgt Jean-Francois Palus (Franzose)

Internationale Aufsichtsratsvorsitzende

Neben Rijn Wynaendts, Steve Angel, Gordon Riske und Héloise Temple-Boyer sind weitere fünf Vorsitzende der Aufsichtsräte Nicht-Deutsche:

Siemens: Jim Hagemann Snabe (Däne)

Volkswagen: Hans-Dieter Pötsch (Österreicher)

HelloFresh: John Ritterhouse (US-Amerikaner)

Qiagen: Lawrence A. Rosen (US-Amerikaner)

Zalando: Christina Stenbeck (Schwedin)

Der Grad der Internationalisierung des Vorsitzes der Aufsichtsräte liegt damit erstmals bei 22,5 Prozent (9 von 40). Dr. Nicolas von Rosty sagt: "Bislang war der Vorsitz der DAX-Aufsichtsräte weitgehend deutschen Top-Managern vorbehalten. Dies hat sich durch die Erweiterung auf den DAX40 sowie punktuelle Neubesetzung in diesem Jahr schlagartig verändert. Die Internationalisierung des Aufsichtsratsvorsitzes ist ein richtiges und wichtiges Zeichen mit hoher Symbolkraft."

Internationale Aufsichtsräte

Die Quote an Nicht-Deutschen DAX30-Aufsichtsräten betrug 2021 34,3 Prozent. Durch die Erweiterung auf den DAX40 stieg diese Quote bereits vor den diesjährigen Hauptversammlungen auf 40,7 Prozent. Grund hierfür sind die besonders internationalen Besetzungen von Aufsichtsräten bei den neuen DAX-Mitgliedern Airbus, Daimler Truck, Porsche SE, Puma, Qiagen und Zalando.

Die AR-Wahlen 2022 haben diese Quote nochmals erhöht. Bei acht ausscheidenden Nicht-Deutschen und 16 neuen internationalen Mandatsträgern beträgt die Quote nun 43,4 Prozent.

Dr. Nicolas von Rosty: "In Bezug auf internationale Besetzungen war schon 2021 der Wille zu spüren, diesen Anteil zu erhöhen. Immerhin 17 von 23 neuen Berufungen entfielen im vergangenen Jahr auf Managerinnen und Manager, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dieser Trend setzt sich nun auch in 2022 fort."

Es besteht eine Spaltung in Unternehmen mit einem hohen Anteil an internationalen Mandatsträgern und jenen, die diese Gelegenheit zur Diversität nicht nutzen. Bei letzteren Unternehmen herrsche, so Dr. von Rosty, "Nachholbedarf." Dr. Nicolas von Rosty weiter: "Weiterhin operieren einzelne DAX-Konzerne global, ohne dass sich dies in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats widerspiegelt. Diese Zurückhaltung ist ein Manko, auch aus Sicht von Investoren. In Zeiten massiver geopolitischer Veränderungen wäre es wichtig, den Trend zu international besetzten Boards weiter zu forcieren, wo dies noch nicht beziehungsweise zu zaghaft erfolgt ist."

Viele angelsächsische Aufsichtsräte

Von den 138 internationalen Aufsichtsräten stammen 49 aus den USA und 11 weitere aus dem Vereinigten Königreich. Damit ist der Block der angelsächsischen Aufsichtsräte der bei weitem größte in den Unternehmen des DAX40. Eine weitere größere Gruppe sind AR-Mitglieder aus skandinavischen Ländern mit 15 Personen. Diese drei Gruppen bilden zusammen die Mehrheit.

Dr. Nicolas von Rosty kommentiert: "Die wachsende Zahl an US-amerikanischen, britischen und skandinavischen Aufsichtsräten bringt einen besonders hohen Grad an internationaler Perspektive in die deutschen Aufsichtsräte ein. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Die transatlantischen Vernetzungen dürften künftig noch wichtiger werden, wenn sich die Welt wieder stärker in Blöcken organisiert."

Der eben dargestellte Trend wird 2022 nochmals untermauert, da erstmals vier US-amerikanische Manager sowie eine Schwedin an der Spitze deutscher DAX-Aufsichtsräte stehen.

Weibliche Aufsichtsrätinnen

Nach den letztjährigen Wahlen zum Aufsichtsrat der DAX30-Unternehmen betrug die Quote weiblicher Mitglieder in den Aufsichtsräten 33,5 Prozent. Durch die Erweiterung auf den DAX40 sank diese Quote auf 32,9 Prozent.

Dr. Nicolas von Rosty kommentierte vergangenes Jahr: "Der einstige durch die Quote ausgelöste Schwung, die Anzahl der Frauen in DAX-Aufsichtsräten zu erhöhen, ist dahin. Es werden im Grunde so viele neue Aufsichtsrätinnen neu bestellt wie ausscheiden."

Dieser Stillstand wird in den aktuellen Hauptversammlungen überwunden. Während nur vier Aufsichtsrätinnen in 2022 ausscheiden, kommen 12 neue hinzu. Damit steigt die Quote spürbar auf 35,5 Prozent.

Eine ganze Reihe von Unternehmen besitzen nun mehr weibliche Kontrollmitglieder als gesetzlich vorgeschrieben: Bayer, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Mercedes Benz, Münchner Rück, RWE, SAP.

Sechs Unternehmen haben die Parität bereits erreicht: Adidas, Allianz, Covestro, HeidelbergCement, Puma, Zalando.

Hinzu kommen durch die DAX40-Erweiterung Frauen an die Spitze von Aufsichtsräten; neben Simone Bagel-Trah/Henkel stehen ihren Aufsichtsräten vor: Doreen Nowotne (Brenntag), Héloise Temple-Boyer (Puma) und Christina Stenbeck (Zalando).

Dr. Nicolas von Rosty: "Die Berufung von mehr Frauen in die Aufsichtsräte stockt erstmals seit Jahren nicht mehr. Dies ist ermutigend, ähnlich wie die Tatsache, dass neuerdings die Aufsichtsräte von vier DAX-Konzernen von Frauen geführt werden."

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website:

www.heidrick.com

Ansprechpartner

Dr. Nicolas von Rosty

Managing Partner Deutschland

Büro München

+49 89 998110

nvonrosty@heidrick.com

Original-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell