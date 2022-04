Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Silvia Eggenweiler neue Partnerin bei Heidrick & Struggles

Frankfurt/München (ots)

Silvia Eggenweiler verstärkt seit 1. April das Beraterteam der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) in Deutschland. Als Partnerin gehört sie der globalen Healthcare & Life Sciences Practice an. In diesen Bereichen besitzt Frau Eggenweiler mehrere Jahre Executive-Search-Erfahrung und hat sich bei der Besetzung von Positionen im Topmanagement den Ruf einer ausgewiesenen Expertin erworben. Silvia Eggenweiler ist für ihre nationalen wie internationalen Klienten vom Frankfurter Büro von Heidrick & Struggles aus tätig.

In Peru geboren und aufgewachsen, startete Frau Eggenweiler nach ihrem Studium der Neurobiologie an der Universität Tübingen und einer wissenschaftlichen Assistenz am Max-Planck-Institut ihre berufliche Karriere 1997 bei Procter & Gamble, wo sie über mehrere Jahre zahlreiche Stationen durchlief. Im Anschluss bekleidete Frau Eggenweiler leitende und geschäftsführende Positionen bei dem Pharmakonzern Merck, bei Mattel sowie der Alliance Healthcare AG. 2017 wechselte Silvia Eggenweiler als Partnerin für die Bereiche Life Sciences und Consumer Products zu der internationalen Personalberatung Odgers Berndtson. Über die vergangenen Jahre coachte Frau Eggenweiler junge weibliche Professionals pro bono im Rahmen der SIEG Consulting & Coaching.

Nach Kristin van der Sande (Technology Practice), Silke Eisenreich (Financial Services Practice) und Janina Johannsen (Heidrick Consulting) ist Silvia Eggenweiler die vierte Partnerin, die seit Anfang 2021 zu Heidrick & Struggles gestoßen ist. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, erläutert: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Silvia Eggenweiler unsere Beratungskompetenz in den Bereichen Healthcare und Life Sciences nun nochmals ausbauen. Sie passt mit ihrer Internationalität hervorragend zu uns. Gleichzeitig setzen wir mit ihr unseren eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Wir konnten in jüngerer Zeit unsere Wettbewerbsposition insbesondere im obersten Marktsegment des Executive Search deutlich verbessern."

Über Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) ist der Premiumanbieter in den Bereichen Executive Search, Führungskräfte- und Nachwuchsentwicklung und Managementberatung. Seit mehr als 60 Jahren setzt Heidrick & Struggles Maßstäbe in der Personalberatung und ermöglicht heute internationalen Topunternehmen als Partner für ganzheitliche Managementlösungen, ihre Welt zu verändern und zu gestalten. Für mehr Informationen über Heidrick & Struggles besuchen Sie bitte unsere Website: www.heidrick.com

