Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Heidrick & Struggles übernimmt Business Talent Group und treibt die Zukunft der Arbeitswelt voran

Chicago und Los Angeles (ots/PRNewswire)

Mit der BTG, dem Vorreiter des Marktes für unabhängige hochqualifizierte Fachkräfte, etabliert sich Heidrick & Struggles als Marktführer im wachsenden On-Demand-Bereich für Führungskräfte und Einstellungen auf Projektebene

Die Übernahme steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsinitiative von Heidrick & Struggles zur Erweiterung der Lösungen und Fähigkeiten bei der Einstellung von Führungskräften, um neuen und laufenden Kundenanforderungen gerecht zu werden

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hat heute bekannt gegeben, die Übernahme der Business Talent Group (BTG), einem führenden Marktplatz für hochqualifizierte unabhängige Fachkräfte auf Nachfrage, abgeschlossen zu haben. Diese Übernahme macht Heidrick & Struggles zum ersten weltweiten Beratungsunternehmen für Führungskräfte, das zusammen mit seinen Beratungsdiensten das gesamte Spektrum an Lösungen für Führungskräfte und hochqualifizierte Fachkräfte anbietet - von unabhängigen Fachkräften auf Nachfrage über stellvertretende Führungskräfte bis hin zu Festanstellungen.

Die Übernahme der BTG ergänzt die strategische Wachstumsinitiative von Heidrick & Struggles zur Erweiterung des Angebots an Talentlösungen für Führungskräfte, um neuen wie laufenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Sie ist das Ergebnis einer erfolgreichen zweijährigen exklusiven Zusammenarbeit mit der BTG, die 2019 begonnen hatte. Die BTG wird weiterhin von den Mitbegründern und Co-CEOs Jody Greenstone Miller und Amelia Tyagi geleitet und wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Heidrick & Struggles geführt.

Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles, erklärte: "Heidrick & Struggles war ein Vorreiter der Headhunter-Branche für Führungskräfte, als das Unternehmen vor mehr als 65 Jahren gegründet wurde. Die gewaltigen Veränderungen im vergangenen Jahr haben die Zukunft der Arbeitswelt beschleunigt und die Bedeutung agiler Führungskräfte und Arbeitskräfte hervorgehoben. Wir freuen uns, als erstes weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Führungskräfte den On-Demand-Bereich für unabhängige Fachkräfte zu betreten und mit der BTG zusammenzuarbeiten, einem Marktführer und Vorreiter im Bereich hochqualifizierter unabhängiger Fachkräfte."

Rajagopalan fuhr fort: "Der High-End-Markt für unabhängige Fachkräfte wächst weiter, und dieses Wachstum wird weiter zunehmen, denn die Nachfrage nach Geschwindigkeit, Agilität und Flexibilität bei der Einstellung wichtiger Führungspersonen steigt. Unsere zweijährige Zusammenarbeit mit der BTG war ein sehr erfolgreicher Machbarkeitsnachweis für das unabhängige On-Demand-Modell bei Führungskräften. Mit der Kombination unserer weltweit führenden Funktionen für die Suche nach Führungskräften mit dem unübertroffenen On-Demand-Marktplatz der BTG für unabhängige Fachkräfte sind wir perfekt dafür aufgestellt, alle Talentanforderungen unserer Kunden zu erfüllen, egal, ob es sich um eine unmittelbare projektbasierte Position oder eine Festanstellung handelt."

Jody Greenstone Miller, Mitbegründerin und Co-CEO der BTG, erklärte: "Heidrick & Struggles ist ein wahrer Innovator und Visionär, der erkannt hat, dass der zunehmende Einsatz unabhängiger Fachkräfte, insbesondere auf Führungsebene, sowie der Paradigmenwechsel bei der Einstellung zu Arbeit auf Nachfrage und zur Arbeit im Homeoffice sowohl den Kunden als auch den Fachkräften zugute kommen. Die Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie für grundlegende projektbezogene Aufgaben unabhängige Fachkräfte auf Abruf nutzen müssen - ein Trend, den die Pandemie vorangetrieben hat."

Miller fügte hinzu: "Die Suchfunktionen nach Führungskräften von Heidrick & Struggles in Kombination mit unserem Marktplatz für unabhängige Fachkräfte auf Nachfrage bieten den Unternehmen schon jetzt die Arbeitswelt der Zukunft. Durch die Kombination der Fähigkeiten eines angesehenen Weltmarktführers im Bereich Personalberatung mit dem Marktplatz für unabhängige Fachkräfte auf Nachfrage der BTG wird die Fähigkeit der BTG zur weltweiten Skalierung verbessert und es tun sich aufregende neue Möglichkeiten für die Kunden der BTG und von Heidrick & Struggles auf. Die BTG freut sich darauf, diese neue Infrastruktur für Humanressourcen weiterhin einer breiteren Gruppe von Kunden zur Verfügung zu stellen, um ihnen dabei zu helfen, komplexe, unternehmenskritische Aufgaben zu erledigen, und gleichzeitig hochqualifizierten Geschäftsleuten - die sich zunehmend für ein selbstständiges Arbeitsmodell entscheiden - Zugang zu mehr interessanten Projekten zu verschaffen."

Die BTG wird ihren Kunden weiterhin einen nahtlosen On-Demand-Zugang zu unabhängigen Top-Fachkräften bieten. Dazu gehören beispielsweise Fachleute mit umfassenden Branchen- und Funktionskenntnissen für vorläufige Führungsrollen und grundlegende, projektbasierte Initiativen wie die Durchführung einer Markteinschätzung, die Entwicklung von E-Commerce-Strategien, der Aufbau einer PSA-Lieferkette oder die Einstellung eines stellvertretenden Personalleiters zur Vorbereitung eines Börsengangs. Der Marktplatz und das einzigartige Modell der BTG bieten auf Anfrage die richtigen unabhängigen Fachkräfte, indem unternehmenseigene Daten und Technologien - so beispielsweise die private und vertrauliche First Look ®-Projektanfrageplattform, die die effizienteste Preisgestaltung bietet - mit einem engagierten Team für Talentlösungen kombiniert werden.

Der vierte jährlich stattfindende High-End Independent Talent Report der BTG macht deutlich, wie führende Unternehmen sich an unabhängige Fachkräfte wenden, um wichtige Lücken im Bereich grundlegender Fähigkeiten, Fachkenntnisse und Führungspositionen für unterschiedliche spezialisierte Projekte zu schließen, die für das Unternehmen von großer Bedeutung sind. Der Bericht zeigt besonders deutlich, dass der Einsatz unabhängiger Fachkräfte auf der Führungsebene zunimmt. Fast 69 % aller Anfragen kommen von Vizepräsidenten und höheren Positionen, darunter 30 % von der obersten Führungsebene (C-Level). Das ist ein Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter für weltweite Beratungslösungen und Führungskräfte-Vermittlung auf Anfrage, der die Anforderungen weltweit führender Unternehmen nach Beratung und neuen Führungskräften auf höchster Ebene erfüllt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Führungsberater arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Unternehmen zu entwickeln und unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Vielfalt und Integration, Beurteilung und Entwicklung von Führungskräften, Organisation und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zu kombinieren. Heidrick & Struggles ist seit mehr als 65 Jahren ein Vorreiter im Bereich der Führungskräftevermittlung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Lösungen für Führungskräfte und Humanressourcen, um unseren Kunden zu helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Informationen zur Business Talent Group

Die Business Talent Group (BTG) ist die führende Talentplattform, die unabhängige Top-Berater, Fachexperten, Projektmanager und Führungskräfte auf Zeit mit den weltweit besten Unternehmen in Kontakt bringt. Der Marktplatz und das einzigartige Modell der BTG bieten die passende Fachkraft auf Anfrage: Im Homeoffice oder im Büro, Teilzeit oder Vollzeit, Einzelpersonen oder Teams, und zwar auf der ganzen Welt. Mehr als 50 % der Fortune 100 vertrauen der BTG, um rechtskonforme Fachkräfte zu finden, zu prüfen und anzubieten, die Wachstum, Innovation und Leistungssteigerung fördern. Weitere Informationen finden Sie auf businesstalentgroup.com und diskutieren Sie mit auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die bezüglich der geplanten Transaktion im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht wurden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie den folgenden erkennen: "kann", "wird", "könnte", "würde", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "sieht vor", "zielen", "potenziell", "weiter", "laufend", "Ziel", "könnte", "suchen", "Plan" oder der Verneinung solcher Begriffe oder andere ähnlicher Ausdrücke, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten mit Vorsicht verstanden werden, da sie eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert oder in Betracht gezogen werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen gehören: (i) Risiken, dass die geplante Transaktion die laufenden Pläne und Betriebsabläufe und die potenziellen Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung infolge der geplanten Transaktion beeinträchtigt; (ii) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit der Geschäftsführung von der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens; (iii) unerwartete Kosten, Gebühren oder Aufwendungen, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben, und (x) weitere Risiken, die in den Einreichungen von Heidrick & Struggles bei der SEC beschrieben werden, wie zum Beispiel ihm Jahresbericht über Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich für das Datum dieser Mitteilung bzw. das Datum eines Dokuments, auf das in der Pressemitteilung verwiesen wird. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Heidrick & Struggles keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Entwicklungen oder anderweitig zu aktualisieren.

Original-Content von: Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell