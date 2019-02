Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & Co.KG

"Goliath's Revenge" zeigt die Ansichten eines Insiders darüber, wie etablierte Unternehmen ihre obliegenden Vorteile nutzen können, um in der neuen Ära der digitalen Disruption erfolgreich zu sein

Das neue von Scott Snyder von Heidrick & Struggles mitverfasste Buch zeigt sechs Regeln auf, wie Unternehmensführer digitale Disruptoren werden und Talente zum Herzstück der Strategie im Bereich digitale Innovation ihres Unternehmens machen können

Das heute veröffentlichte Buch "Goliath's Revenge: How Established Companies Turn the Tables on Digital Disruptors" untersucht, wie etablierte Unternehmen ihre obliegenden Vorteile nutzen können, um innovative, kundenorientierte Ergebnisse zu erzielen und Marktvorteile vor aufkommenden Konkurrenten, welche ihre Inhalte nur digital veröffentlichen, zu gewinnen. Das Buch "Goliath's Revenge" dient als praktischer Leitfaden für Führungskräfte, die ihr Unternehmen neu erfinden, die richtigen Talente zwecks Aufbaus einer Kultur der kontinuierlichen Innovation anziehen sowie die Unternehmensergebnisse steigern wollen.

"Digitale Disruption ist die neue Normalität, und Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotik und virtuelle Realität verändern Unternehmen in allen Branchen", sagt Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO, Heidrick & Struggles. "Auf der Vorstandsebene führen diese Veränderungen zu immer mehr Fragen über Mitarbeiter, Schulungen und die Kultur. In unserer Rolle als vertrauenswürdiger Leadership-Berater und mit unserer umfassenden Palette an Angeboten zur Suche und Beratung von Führungskräften sind wir einzigartig positioniert, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Implikationen in den Bereichen Leadership, Talent, Kultur und Humankapital zu verstehen und zu verwalten, die mit der Durchführung der digitalen Transformation eines Unternehmens und der Schaffung einer Innovationskultur einhergehen."

Das Buch "Goliath's Revenge" wurde von Scott Snyder, einem Partner der Beratungsabteilung von Heidrick & Struggles, der Lösungen zur Beschleunigung der Digitalisierung für Unternehmen anbietet und ein anerkannter Vordenker in den Bereichen Technologie und Innovation ist, zusammen mit Todd Hewlin, einem Mitgründer von TCG Advisors und ein führender Experte in den Bereichen Digitalisierung und Unternehmensinnovation ist, verfasst. Es beruht auf der eigenen Erfahrung der Autoren in Bezug auf die Verstärkung von digitalem Wachstum.

Das neue Buch umfasst sechs Regeln, die Unternehmensführer anwenden können, um die langfristige Strategie im Bereich digitale Innovation neu zu erfinden sowie um:

1. marktgestaltende Kundenergebnisse bereitzustellen 2. Top-down- und Bottom-up-Innovationen auszugleichen 3. den latenten Wert in bestehenden Datenbeständen freizusetzen 4. Innovation durch externe Netzwerke zu beschleunigen 5. die erforderlichen digitalen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Neuerfindung aufzubauen 6. disruptive Innovationsmöglichkeiten voranzutreiben

Heidrick & Struggles hat letztes Jahr Heidrick Consulting lanciert, um Führungspersonen bei der anhaltenden Unternehmenstransformation zu helfen und die Performance zu steigern, indem sie die Wirksamkeit ihrer Führungspersonen, Teams und Organisationen beurteilen und entwickeln. Snyder uns sein Team arbeiten mit Führungspersonen zusammen, die sich auf den Bereich digitale Disruption konzentrieren, um diesen dabei zu helfen, ihre Organisationen auszurichten, ihre Kultur zu formen und die digitale Gewandtheit zu entwickeln, die in ihrer Belegschaft erforderlich ist, um kontinuierliche Innovation voranzutreiben und einen langfristigen digitalen Vorteil zu erreichen..

"Wir stehen an einem wichtigen Wendepunkt im digitalen Zeitalter", kommentiert Snyder. "Das Tempo, bei dem neue Technologien aufkommen und sich durchsetzen, wird noch weiter ansteigen. Um dafür gewappnet zu sein, müssen Unternehmensführer Talente und Kultur zum Herzstück ihrer Innovationsstrategie machen. Dabei müssen sie verstehen, dass die Mitarbeiter und nicht nur die Technologie die wahren Unterscheidungsmerkmale und in der digitalen Zukunft erfolgsentscheidend sein werden."

Das Buch umfasst mehrere Beispiele und umfassende Fallstudien von führenden, etablierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Diese zeigen auf, wie sie es geschafft haben, digitale Disruptoren zu werden, indem sie drastisch veränderte Kundenergebnisse geliefert, die Innovation vorangetrieben sowie neue Teams und Fähigkeitsschwerpunkte aufgebaut haben.

"Beim Umgang mit digitalen Disruptoren stand noch so viel auf dem Spiel wie heute, da sich eine Branche nach der anderen in Richtung Winner-takes-Most-Ergebnissen entwickelt", sagt Hewlin. "Die sechs Regeln im Buch 'Goliath's Revenge' helfen etablierten Unternehmen dabei, ihre obliegenden Vorteile zu aktivieren, um ihr Kerngeschäft zu schützen und gleichzeitig in angrenzende Märkte vorzudringen. Die detaillierten Erfolgsbeispiele im Buch verleiht ihnen das Selbstvertrauen, um von der Defensiven in die Offensive zu wechseln."

"Goliath's Revenge", publiziert von Wiley, ist bei den meisten großen Buchhändlern erhältlich.

