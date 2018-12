Heidrick & Struggles gibt neuen Personalvorstand bekannt

Chicago (ots/PRNewswire) - Sarah Payne übernimmt die Rolle des Personalvorstands

Rick Greene kehrt zu Heidrick Consulting zurück

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter im Bereich Führungskräftevermittlung, Führungskräftebewertung und -entwicklung, Unternehmens- und Teameffektivität sowie Dienstleistungen zur Gestaltung der Unternehmenskultur weltweit, gab heute bekannt, dass Sarah Payne zum Personalvorstand (CHRO; Chief Human Resources Officer) ernannt wurde, und Rick Greene, der derzeitige CHRO von Heidrick & Struggle, zum Partner von Heidrick Consulting ernannt wird. Beide Führungswechsel treten am 1. Januar 2019 in Kraft.

Payne hat in ihrer letzten Funktion als Vizepräsidentin im Bereich Personalwesen, Führungskräftevermittlung, eng mit dem globalen Team für Personalwesen von Heidrick & Struggles und den regionalen Führungsteams zusammengearbeitet, um mitarbeiterorientierte Lösungen zu entwickeln, die das Unternehmen bei seinem Wachstums und bei der Entwicklung von Innovationen unterstützt haben. Sie hat ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt, wenn es darum geht, Menschen und Geschäftsstrategien effektiv aufeinander abzustimmen und bringt fast 20 Jahre Erfahrung im Bereich Personalwesen und Führungskompetenzen in die CHRO-Funktion mit. Bevor sie zu Heidrick & Struggles kam, war sie Leiterin der globalen Abteilung für Führungskräftevergütung bei Bunge, einem führenden globalen Agrarunternehmen. Zuvor war sie Geschäftsführerin des globalen Bereichs für Vergütung und Sozialleistungen bei PanAmSat, einem Satellitenkommunikationsunternehmen, das später von Intelsat übernommen wurde.

"Da Heidrick & Struggles weiter wächst und sich zu einem datengestützten Beratungsunternehmen für Führungskräfte und Anbieter von Personallösungen entwickelt, werden starke Führungskompetenzen und Zusammenarbeit mit unseren Teams im Personalwesen ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs bleiben", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO, Heidrick & Struggles. "Sarahs nachgewiesene Führungsqualitäten und Erfahrungen in den Bereichen Gesamtvergütung, Mitarbeiterengagement und -entwicklung, Talentmanagement und Personalbeschaffung werden eine entscheidende Rolle für das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung unserer globalen Belegschaft spielen.

Greene wechselt zu Heidrick Consulting als Partner, um das Wachstum des Beratungsgeschäfts des Unternehmens voranzutreiben und sich darauf zu konzentrieren, CEOs und C-Suite-Führungskräften, die ihre Geschäftsleistung optimieren und Veränderungen vorantreiben möchten, die volle Bandbreite an Lösungen zur Schaffung von Führungs- und Unternehmenskultur des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Als CHRO von Heidrick & Struggles hat Greene eine entscheidende Rolle bei der Förderung neuer Diversitäts- und Inklusionsinitiativen und bei der Einführung wichtiger Änderungen in den Programmen für Leistungsmanagement, Vergütung und berufliche Entwicklung des Unternehmens gespielt. Zu Beginn seiner Karriere leitete er das Beratungsgeschäft der Kanzlei in Nord- und Südamerika und beriet Kundenvorstände und CEOs, hauptsächlich im Bereich Finanzdienstleistungen bei der Nachfolgeplanung und bei der Umsetzung großer Veränderungen bei der Unternehmensführung und -kultur.

"In seiner Rolle als CHRO war Rick ein geschätztes Mitglied unseres Teams für Unternehmensführung und ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner für viele in unserem Unternehmen", sagte Rajagopalan. "Wir freuen uns, dass Rick seine nächste Position in unserer Kanzlei übernimmt, und damit eine Fülle von globalen, funktionsübergreifenden Erfahrungen in das wachsende Heidrick Beratungsgeschäft einbringt."

