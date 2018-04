Heidrick & Struggles startet disruptives Innovatoren-Team

Chicago und München (ots/PRNewswire) - Tim Alexander Lüdke wird neue Fachsparte leiten, die Führungskräftenachwuchs und Führungskonzepte in aufstrebende Unternehmen bringt, um die Märkte zu verwandeln.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein weltweit führendes Unternehmen für Führungskräftevermittlung, Bewertung von Führungsfähigkeiten, Führungsentwicklung, Organisation, Teameffektivität und Dienstleistungen zur Kulturprägung, hat sein Disruptive Innovators Team lanciert, um aufstrebende Unternehmen an der Schwelle zu rasantem Wachstum, revolutionären Innovationen und disruptivem Markwandel zu beraten.

"Das Disruptive Innovators Team soll ein Impulsgeber sein, der Fachwissen aus Praktiken in der gesamten Firma nutzen wird, um eine neue Art von Unternehmen zu unterstützen, damit deren Methoden zum Branchenwandel vorangebracht werden", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. "Mit unserer vollständigen Palette von Talent- und Führungskräftelösungen sind wir sehr gut positioniert, um aufstrebenden Unternehmen zu helfen, ihre Ambitionen in Bezug auf Wachstum, Umfang und Markenwirkung zu erreichen."

Tim Alexander Lüdke wurde zum globalen Managing Partner des Disruptive Innovators Team ernannt und wird an Rajagopalan berichten. Lüdke war vorher Managing Partner der Region Europa für die Firmenabteilung Global Technology & Services Practice und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und in der Führungskräfteakquirierung im Rahmen der Beratung einiger der renommiertesten Weltmarktführer im Technologiesektor.

Das Disruptive Innovators Team wird mit entwicklungsstarken Organisationen zusammenarbeiten, um deren Markteinführungsstrategien umzusetzen. Das Team wird wichtige Talentlücken schließen, über den Wandel und das Änderungsmanagement beraten und das Wachstum und die Entwicklung der Organisationen ankurbeln..

"Wir verfügen über eine einzigartige Position, um äußerst ehrgeizige Unternehmen bei den besonderen Herausforderungen zu helfen, die mit der Disruption einer Branche einhergehen. Wir werden die CEOs und Vorstände dieser aufstrebenden Unternehmen unterstützen, um sie auf ihrem Weg zu mehr Bedeutung und Größe wesentlich schneller zu machen", sagte Lüdke.

Das Team wird die besondere positive Hebelwirkung der langjährigen weltweiten Fachkompetenz von Heidrick & Struggles nutzen, um Unternehmen in vielfältigen Technologiebranchen zu beraten, unter anderem aus den Sektoren Finanz- und Biotechnologie.

