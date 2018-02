Heidrick & Struggles startet Geschäftsbereich Heidrick Consulting

Chicago (ots/PRNewswire) - - Integrierte Reihe von Beratungsdiensten wird Kunden als Leitfaden dienen, um auf volatilen und unsicheren Märkten schnell und flexibel agieren zu können

- Andrew LeSueur zum Managing Director von Heidrick Consulting ernannt

- Karla Martin und Barbara Spitzer kommen als Partner zu Heidrick Consulting; Shaloo Kakkar Kulkarni übernimmt den Chefposten

- David Clary wird Chief Operating Officer von Heidrick Consulting

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von Dienstleistungen zur Vermittlung, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, für die Effektivität von Organisationen und Teams sowie für die Ausgestaltung von Führungskulturen, hat heute weltweit seinen Geschäftsbereich Heidrick Consulting am Markt gestartet.

Der neue Geschäftsbereich bringt das Geschäft der Firma für Leadership Consulting und Culture Shaping (Beratung zu Führungsfragen und Ausgestaltung der Führungskultur) in einer einzigen, integrierten Reihe von Beratungsdiensten als Ergänzung zu den Kapazitäten im schon lange etablierten Bereich Executive Search (Führungskräftevermittlung) zusammen.

"Heidrick Consulting wird unseren Kunden dabei helfen, die Leistung ihrer Führungskräfte, ihrer Teams und ihrer Organisation zu beschleunigen und eine überzeugende Kultur zu entwickeln", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und Chief Executive Officer von Heidrick & Struggles. "Mit einem Komplettpaket aus Analysewerkzeugen und datengestützten Einblicken werden unsere Berater unsere Kunden anleiten, wie sie in unsicheren und sich rasch verändernden betrieblichen Umgebungen schnell und flexibel agieren können."

Der Kundenservice von Heidrick Consulting umfasst die Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, die Effektivität von Teams und Organisationen und die Ausgestaltung von Führungskulturen.

Video von Heidrick Consulting: http://bit.ly/2EKHSUK

Andrew LeSueur, ehemaliger Managing Director des Bereichs Leadership Consulting in Amerika, wurde zum Managing Director von Heidrick Consulting ernannt. Er ist schon seit Längerem mit der Leitung der abschließenden Schritte bei der Integration der Unternehmensbereiche Leadership Consulting und Culture Shaping betraut.

"Andrew LeSueur verfügt über die einzigartige Qualifikation, ein Geschäft anzuführen, das einen umwälzenden Einfluss auf unsere Kunden in der ganzen Welt hat, und zudem ist er in der Lage, die Kundensynergien zwischen unseren Consulting-Diensten und unserem etablierten Geschäft für die Vermittlung von Führungskräften zu stärken", sagte Rajagopalan.

Die Kundendienstleistungen von LeSueur konzentrieren sich auf die Forcierung der Leistungsfähigkeit mithilfe einer Ausgestaltung der Führungskultur, der Effektivität von Spitzenteams, der Bewertung von Führungskräften/einzelnen Funktionen und eines Wechsels bei der Organisation. Zuvor war LeSueur Partner im Bereich Executive Search und hier vor allem für die Branchen Transport und Logistik, Private Equity, Finanzdienstleistungen und für Kunden aus der Industrie tätig. Er kommt zu Heidrick & Struggles von McKinsey, wo er als Partner tätig war und mit Kunden zusammengearbeitet hat, um diesen bei der Entwicklung, der Einführung und beim Erhalt der Transformationsmaßnahmen für die Leistungsfähigkeit zu helfen.

Colin Price, der zuvor als Managing Partner im Bereich Leadership Consulting tätig war, wird seinen Schwerpunkt beim Kundendienst als Teil von Heidrick Consulting haben und zudem den Unternehmensbereich Geistiges Eigentum und die Rolle der Firma als Vorreiter weiter entwickeln und vertiefen.

Heidrick Consulting erhöht seine Expertise mit der Aufnahme neuer Berater

Durch die Vertiefung seiner Beratungsdienste und seiner Expertise im Consulting-Bereich konnte Heidrick & Struggles vor Kurzem zwei Partner und einen Direktor in sein Heidrick-Consulting-Team neu aufnehmen:

- Karla Martin , die dem Büro in San Francisco als Partner beitritt, bringt in die Firma tiefgreifende Erfahrungen in den Bereichen digitale Transformation, Geschäftsbetrieb, Strategieentwicklung und Ausführung ein. Sie war bislang als Beraterin bei Booz Allen für Einzelhandel, das Luxussegment und den Technologiesektor tätig und zudem in leitender Führungsposition bei Google und mit Unternehmensinitiativen bei shopkick und Inspired Luxe betraut. - Barbara Spitzer kommt zum New Yorker Büro als Partner und hat bislang Initiativen zu groß angelegten Transformationen, zur Gestaltung der Führungsorganisation, zur Kultur, zum Talentemanagement und Change Management geleitet. Vor dieser Tätigkeit fungierte Spitzer als Gründungspartnerin von Two Rivers Partners, einer Beratungsagentur, die sich auf Organisationsstrukturen, Lösungen für Talente und transformationelle Change-Prozesse spezialisiert hat. - Shaloo Kakkar Kulkarni übernimmt die Posten als Direktor im Londoner Büro mit einer Spezialausrichtung auf die Bereitstellung von Effizienz und Leistungsfähigkeit von Organisationen in Szenarien, in denen es um einen Turnaround, um Übernahmen, Veräußerungen, Verkleinerungen, um organisches Wachstum und um den Aufbau von Joint-Ventures geht. Bevor er zu Heidrick & Struggles kam, hatte Kulkarni Führungspositionen im Bereich Finanzdienstleistungen bei Santander und bei der Citibank inne.

"Karla, Barbara und Shaloo bringen ein tiefgreifendes Wissen über transformationelle Change-Prozesse in die Firma ein und sie haben die Fähigkeiten, die die Führungskräfte von morgen brauchen, um in einer Zeit voller Störungen erfolgreich zu sein", sagte LeSueur. "Ihr gemeinsames Talent wird fester Bestandteil unserer Wachstumsstrategie für Heidrick Consulting sein, wenn wir 2018 richtig loslegen."

David Clary wird Chief Operating Officer von Heidrick Consulting

David Clary, der auf eine mittlerweile 20-jährige Karriere im Bereich Dienstleistungen für Fachkräfte verweisen kann, kommt zu Heidrick & Struggles als Chief Operating Officer von Heidrick Consulting. Zuvor hatte er die Position des Senior Vice President in Bereich Client Services bei Procurian, einem Geschäftsbereich innerhalb von Accenture, inne. Bevor Procurian an Accenture verkauft worden war, bekleidete Clary dort eine Reihe von wichtigen Positionen, wie etwa die Leitung des Consulting-Geschäfts, der europäischen Geschäftseinheit und des globalen Programmmanagements. Zuvor war David Clary im Bereich Managementberatung von A.T. Kearney tätig.

"David Clary spielte eine Schlüsselrolle beim Umbau von Procurian von einem Serviceanbieter, der sich stark auf das Consulting-Geschäft konzentriert, hin zu einer echten, auf SaaS (Software-as-a-Service) aufbauenden Firma für das Auslagern von Geschäftsprozessen, was über eine innovative Produktentwicklung und einem Fokus auf die Marktreife gelang", sagte LeSueur.

Über Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) hilft den führenden Unternehmen der Welt dabei, ihren Bedarf an Talenten und Führungskräften auf oberster Ebene zu decken, und ist ein zuverlässiger Berater mit Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Führungskräftebeurteilung und deren Entwicklung, Organisations- und Teameffektivität sowie für die Ausgestaltung einer Führungskultur. Die Branchenpioniere Heidrick & Struggles begannen vor mehr als 60 Jahren mit der professionellen Vermittlung von Führungskräften. Die Firma bietet heute integrierte Lösungen zu Führungsfragen an, um seinen Kunden zu helfen, die Welt zu verändern - ein Führungsteam nach dem anderen: We help our clients change the world, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Über Heidrick Consulting:

Heidrick Consulting bildet Partnerschaften mit Klienten, um die Führungskräfte, Teams, Organisationen und die Kultur aufzubauen, die diese brauchen, um Leistungsfähigkeit zu forcieren, Widerstände zu durchbrechen und ihre größten Erwartungen zu übertreffen. Unser weltweites Angebot vereint ein Team aus äußerst erfahrenen Fachleuten mit ausgiebigen Kenntnissen bei der Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, der Effektivität von Teams und Organisationen und bei der Ausgestaltung von Führungskulturen. Wir sind ein Geschäftsbetrieb von Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), dem weltweit herausragenden Berater von Vorständen und leitenden Führungskräften in sämtlichen Fragen rund um Talente in Leitungspositionen, was auch die Vermittlung von Führungskräften einschließt. http://www.heidrick.com/What-We-Do/Heidrick-Consulting

