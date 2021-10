Reader's Digest Deutschland

Reader's Digest Gesundheit - Das Beste aus der Medizin neu am Kiosk

Sonderheft bietet verifizierte und verständlich aufbereitete Informationen über aktuelle medizinische Entwicklungen

Stuttgart (ots)

Der Wunsch, gesund zu bleiben oder zu werden, steht bei den meisten Menschen im Vordergrund. Zum Glück helfen Fortschritte in der medizinischen Forschung dabei, immer mehr Erkrankungen wirkungsvoll zu behandeln. "Um den Überblick über all die neuen Erkenntnisse und Entwicklungen zu behalten, sind verlässliche Quellen unverzichtbar", erklärt Michael Kallinger, Chefredakteur von Reader's Digest. "Unser neues Sonderheft bietet deshalb wertvolles Wissen zu den wichtigsten Bereichen der Medizin. Statt Häppchenjournalismus à la ,10 Tipps fürs Wohlbefinden' enthält es von Fachjournalisten recherchierte und verifizierte Informationen zu Forschung, Therapie und Vorbeugung in zentralen Feldern wie Herz- und Kreislaufgesundheit."

Reader's Digest berichtet seit Jahrzehnten regelmäßig über Fortschritte in der Medizin. Zudem unterstützt es seine Leserinnen und Leser mit Ratgeber-Artikeln dabei, Chancen und Risiken von Maßnahmen einzuschätzen, die der Gesundheit dienen sollen. In seiner aktuellen Oktober-Ausgabe beispielsweise zeigt das Magazin, was man gegen Entzündungen tun kann, die Ursache für zahlreiche gesundheitliche Probleme sind.

Die erste Ausgabe des 128 Seiten starken Sonderhefts Reader's Digest Gesundheit ist in enger Zusammenarbeit mit der Buchredaktion von Reader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH entstanden, die regelmäßig Ratgeber zu medizinischen Themen erarbeitet. Das neue Magazin widmet sich ausführlich den Topthemen des Jahres. Dazu zählen neben Covid-19 unter anderem Digital Health und Männergesundheit. Die weiteren Kapitel enthalten fundierte Informationen zu Krebs, Gehirn und Nervensystem, Verdauung und Stoffwechsel, Muskeln, Knochen und Gelenke, Augen und Ohren, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem sowie Haut, Haare und Nägel. Dabei wird der jeweilige Stand der Forschung verständlich dargestellt, etwa bei der gezielten Bestrahlung von Hirnmetastasen oder beim Einsatz von "künstlichen Bauchspeicheldrüsen" für Diabetiker. Reader's Digest Gesundheit soll jährlich als Sonderheft erscheinen.

Reader's Digest Gesundheit - Das Beste aus der Medizin Ausgabe 1 ist ab 25. Oktober 2021 zum Preis von 6,90 Euro an zentralen Kiosken erhältlich. Informationen und Downloads finden Sie unter readersdigest-verlag.com/de/presse

