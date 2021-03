Reader's Digest Deutschland

Erste Hilfe für Pflanzen

Neues Buch "Rettung in Sicht - Der Pflanzendoc im Einsatz" aus dem Verlag Das Beste zeigt, was Pflanzen für gesundes Wachstum benötigen

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Ob vertrocknete Blüten, löchrige Blätter oder verfärbte Stängel: Bei allen Pflanzenproblemen bietet das neue Buch Rettung in Sicht - Der Pflanzendoc im Einsatz Rat und Hilfe für Gartenfreunde. Präzise werden darin Ursachen geschildert und wirksame Gegenmaßnahmen vorgestellt. Gleichzeitig liefert der übersichtliche Ratgeber auf 264 Seiten sowohl nützliche Hintergrundinformationen als auch wertvolle Hinweise zur Vorbeugung und trägt so dazu bei, dass Pflanzen gesund bleiben oder schnell wieder gesund werden. Die fundierten Tipps von Dr. Michael Ernst, Leiter der Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart, helfen den Leserinnen und Lesern dabei, naturnah zu gärtnern.

Rund ein Drittel aller Schäden sind Mangelerscheinungen, die Pflanze hat entweder zu wenig Licht, Wasser oder Nährstoffe. Da kümmernde Pflanzen leichter von Krankheiten oder Schädlingen befallen werden muss also die erste Frage lauten: Was fehlt der Pflanze? Fotos der Verursacher, die Balkon- und Gartenpflanzen schädigen, erleichtern die Diagnose. In vier Kapitel gegliedert informiert Rettung in Sicht - Der Pflanzendoc im Einsatz über Grundlegendes zur Pflege, zeigt die häufigsten Probleme und gibt passende Pflegehinweise. Darüber hinaus enthält das Buch Bezugsquellen sowie eine Liste mit Beratungsstellen. Der praktische Ratgeber ist ab sofort im Buchhandel unter unter readersdigest-shop.de erhältlich.

Rettung in Sicht - Der Pflanzendoc im Einsatz, 264 Seiten, Format 19,7 x 25,4 cm, ca. 500 Abbildungen und Illustrationen, ISBN 978-3-96211-026-0, Preis 24,99 Euro

Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuell