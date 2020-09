Reader's Digest Deutschland

Der richtige Impfschutz für Erwachsene

Magazin Reader's Digest zeigt in seiner aktuellen Ausgabe, welche Impfungen im Erwachsenenalter wichtig sind

Schutz vor Grippe, Gürtelrose und Pneumokokken

Durch Schutzimpfungen lassen sich viele Infektionskrankheiten verhindern, und das nicht nur bei Kindern. Für Erwachsene werden unter anderem Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken empfohlen. Das Magazin Reader's Digest berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über diese und weitere wichtige Schutzimpfungen. "Die meisten Erwachsenen kennen ihren eigenen Impfstatus nicht, sondern verlassen sich auf ihren Arzt", sagt Dr. Katherine O'Brien, Leiterin der Abteilung für Immunisierung, Impfstoffe und Biopharmazeutika bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In vielen europäischen Ländern ist aber jeder selbst für seinen persönlichen Impfschutz verantwortlich und sollte daher von sich aus den Arzt darauf ansprechen.

Für Erwachsene stehen verschiedene bewährte Impfstoffe bereit, etwa die Grippeschutzimpfung. Sie sollte jährlich im Herbst erfolgen, um in der bevorstehenden Grippesaison geschützt zu sein. Es gibt aber noch mehr Infektionskrankheiten, denen man mittels Impfung vorbeugen kann. Wer beispielsweise als Kind Windpocken hatte, trägt das Virus immer noch im Körper - und dieses kann als Gürtelrose wieder in Erscheinung treten. Dabei werden Nerven angegriffen, die unter der Haut liegen. Die Folge sind starke Schmerzen. In Deutschland wird die Gürtelrosen-Impfung ab einem Alter von 60 Jahren empfohlen. Ebenso wichtig ist je nach persönlichem Risiko auch ein Schutz vor Masern, Tetanus und FSME. In der September-Ausgabe von Reader's Digest geben Experten deshalb einen Überblick über verfügbare Schutzimpfungen.

