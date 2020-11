Energizer Deutschland

Energizer und Plant-for-the-Planet gehen Partnerschaft für mehr Nachhaltigkeit ein

Energizer geht seinen nachhaltigen Weg weiter: Im Rahmen der Gesamtstrategie "Das Richtige tun" kooperiert der Batterie- und Beleuchtungsmittel-Hersteller mit der Kinder- und Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet". Gemeinsam möchte man seinen Beitrag zur Erhaltung und Bewahrung des Planeten leisten - nicht nur durch das Pflanzen von Bäumen, sondern auch durch Bildungsprogramme für Kinder und Jugendliche.

Bäume sind natürliche CO2-Speicher und damit ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise. Um an dem daher so wichtigen Ziel der Wiederaufforstung mitzuhelfen, unterstützt Energizer die Baumpflanzaktionen von Plant-for-the-Planet und packt selbst mit an.

In Kooperation mit der 2007 gegründeten Klimaschutzinitiative wirkt Energizer zudem bei der Ausrichtung von Akademien für Kinder mit. Geplant sind mehrere Veranstaltungen, in denen Kinder zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit befähigt werden und ein Bewusstsein für globale Gerechtigkeit und die Klimakrise geschaffen werden soll. Durch die Akademien lässt sich vor Ort ein positiver, nachhaltiger Beitrag leisten. Dabei wollen Energizer und Plant-for-the-Planet keine Zeit verschwenden. So soll die erste Akademie bereits im Dezember 2020 starten.

Vorausgegangen war der Partnerschaft ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch Plant-for-the-Planet. Dabei wurde das globale Nachhaltigkeitskonzept von Energizer kritisch überprüft. Insbesondere die langfristige Ausrichtung des Unternehmens auf Recycling, Ressourcenschonung und soziale Nachhaltigkeit konnte das interne Gremium überzeugen.

Die Partnerschaft steht dabei in der Tradition des langjährigen Engagements Energizers, die Umwelt zu schonen und für mehr Nachhaltigkeit einzustehen. Seit der ersten quecksilberfreien Batterie im Jahre 1989 schafft es das Unternehmen, seine Batterien immer weiter zu verbessern und umweltfreundlicher zu machen. Daher steht Energizer auch weltweit für die langlebigsten Batterien auf dem Markt. So leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Abfällen und damit zur Entlastung der Umwelt.

Die Kampagne soll im nächsten Jahr unter Einbeziehung der Retailer weitergetragen werden - beispielsweise durch nationale Promotions, Gewinnspiele und Roadshows. Dies wird nicht nur am POS erfolgen, sondern auch in den sozialen Medien und durch zusätzliche digitale Inhalte.

Alle Informationen zum Projekt und die entsprechenden Anmeldeformulare finden Sie unter www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien

Über Plant-for-the-Planet

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Januar 2007 ins Leben gerufen. Der damals neunjährige Felix Finkbeiner forderte am Ende eines Schulreferats über die Klimakrise seine Mitschüler auf: "Lasst uns in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!" Ziel der Kinder- und Jugendinitiative ist mittlerweile, bis zum Jahr 2030 weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen.

Über Energizer Holdings

Energizer Holdings, Inc. (NYSE: ENR) mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, zählt zu den größten Herstellern von Primärbatterien und tragbaren Taschenlampen weltweit. Zum Portfolio des Unternehmens gehören die global bekannten Marken Energizer® und EVEREADY®. Außerdem ist Energizer mit Marken wie Refresh Your Car!®, California Scents®, Driven®, Bahama & Co.®, LEXOL® und Eagle One® führend in der Entwicklung und Vermarktung von Lufterfrischen und Pflegeprodukten für Autos. Als weltweit agierender Markenartikler im Konsumgütersegment haben wir die Mission, unseren Kunden und Konsumenten mehr Wert zu bieten als jeder andere Anbieter. Besuchen Sie www.energizerholdings.com, um Genaueres zu erfahren.

