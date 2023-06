Kirschenernte 2023 voraussichtlich 6,7 % geringer als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - * 2022 lebten in Deutschland 20,1 % der Bevölkerung allein, EU-weit waren es 15,8 % * In fast allen EU-Staaten leben anteilig mehr Menschen allein als 2012 * Vor allem ältere Menschen leben überdurchschnittlich oft allein In Deutschland leben anteilig deutlich mehr Menschen allein als in den meisten anderen Staaten der Europäischen Union. Im Jahr ...

