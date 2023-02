Statistisches Bundesamt

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember 2022: -0,4 % zum Vormonat

Auftragsbestand im Jahr 2022 nur noch leicht gestiegen, allerdings 30,8 % höher als vor der Corona-Krise

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Dezember 2022

-0,4 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)

1,2 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Reichweite des Auftragsbestands

7,4 Monate

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2022 kalender- und saisonbereinigt 0,4 % niedriger als im November 2022. Über das Jahr 2022 hinweg stieg der Auftragsbestand leicht an und erreichte im Dezember 2022 einen um 1,2 % höheren Stand als im Dezember 2021. Damit normalisierte sich die Entwicklung im abgelaufenen Jahr etwas, nachdem der Auftragsbestand im Jahr 2021 geprägt von Corona-Nachholeffekten stark angestiegen war.

Auftragseingänge und Produktion gleichen sich an

Der Auftragsbestand befindet sich aktuell weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Im Vor-Corona-Vergleich lag der Auftragsbestand im Dezember 2022 um 30,8 % höher als im Dezember 2019. Der starke Anstieg ist dabei zu einem erheblichen Teil auf Lieferkettenprobleme zurückzuführen, die insbesondere von Mitte 2021 bis Mitte 2022 große Teile der industriellen Produktion beeinträchtigten und so einen Auftragsstau verursachten. Mit der abnehmenden Materialknappheit gleichen sich Auftragseingänge und Produktion zunehmend an. Eine Analyse zum Zusammenhang zwischen Materialknappheit, Auftragseingängen, Produktion und Preisen in der Industrie bietet ein Dossier auf der Themenseite "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

Im Dezember 2022 stiegen offene Aufträge aus dem Inland gegenüber November 2022 um 0,1 %, während der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland um 0,7 % sank.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern verringerte sich der Auftragsbestand um 1,0 %. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragsbestand 2,1 % höher, im Bereich der Konsumgüter stieg er um 0,1 %.

Reichweite des Auftragsbestands steigt leicht auf 7,4 Monate

Im Dezember 2022 erhöhte sich die Reichweite des Auftragsbestands auf 7,4 Monate (November 2022: 7,3 Monate). Bei den Herstellern von Investitionsgütern betrug die Reichweite 10,6 Monate (November 2022: 10,7 Monate), bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg sie auf 3,8 Monate (November 2022: 3,7 Monate) und bei den Herstellern von Konsumgütern blieb sie unverändert bei 3,4 Monaten.

Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um die vorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellem Auftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate im betreffenden Wirtschaftszweig berechnet.

Methodische Hinweise:

Der Auftragsbestand umfasst die Summe der Auftragseingänge am Ende des Berichtsmonats, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben und die nicht storniert wurden. Die Veränderungsraten basieren auf dem preisbereinigten Index des Auftragsbestands im Verarbeitenden Gewerbe. Das durchschnittliche Ergebnis im Jahr 2015 wird dabei als Basis des Index verwendet und auf 100 Indexpunkte festgelegt (2015 = 100). Die Saison- und Kalenderbereinigung erfolgte mit dem Verfahren X13 JDemetra+. Der Auftragsbestand wird in der Gliederung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)" erfasst und ausgewertet. Dabei wird der Auftragsbestand wie der Auftragseingang nur in ausgewählten Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes erhoben.

