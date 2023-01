Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 30.01.2023 bis 03.02.2023

WIESBADEN (ots) - * Insgesamt befinden sich mehr Frauen als Männer in der Stillen Reserve * Über ein Drittel der 25- bis 59-jährigen Frauen in Stiller Reserve geben Betreuungspflichten als Hauptgrund für Nichtverfügbarkeit am Arbeitsmarkt an * Mehr als 60 % der Menschen in Stiller Reserve verfügen über ein mittleres oder hohes Qualifikationsniveau Im Jahr 2021 ...

