WIESBADEN (ots) - * Über 400 000 registrierte Zuzüge bereits im ersten Kriegsmonat * Erhöhte Zuwanderung aus der Ukraine auch in den Sommermonaten * Knapp drei Viertel der aus der Ukraine zugewanderten Volljährigen waren Frauen Von Februar bis August 2022 wurden in Deutschland 952 000 Zuzüge von Menschen aus der Ukraine erfasst. Die meisten davon fanden im März (431 000) und April (198 000) und damit in den beiden ...

