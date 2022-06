WIESBADEN (ots) - - Im Vergleich mit den EU-Nachbarstaaten war Benzin nur in Polen, Tschechien und Luxemburg billiger als in Deutschland - Dieselpreise an Tankstellen in Deutschland nach Rückgang am 1. Juni 2022 weiter auf hohem Niveau Benzin und Diesel waren an den deutschen Tankstellen zuletzt günstiger oder ähnlich teuer wie in den meisten direkten ...

