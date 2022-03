WIESBADEN (ots) - * Bodenhaltung weiterhin dominierende Haltungsform * Anstieg ökologisch erzeugter Eier um 10,4 % gegenüber Vorjahr In Deutschland wurden im Jahr 2021 in Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen rund 13,0 Milliarden Eier produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 0,8 % mehr als im Vorjahr. Wie bereits in den Vorjahren hat die ökologische Erzeugung ...

