Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.06.2020 bis 03.07.2020

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 29.06.2020 (Nr. 237) Wanderungsbewegungen über die Grenzen Deutschlands, Jahr 2019 (Nr. 238) Jobs mit Mindestlohn, Jahr 2019 (Nr. 239) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Juni 2020 (im Laufe des Tages) Dienstag, 30.06.2020 (Nr. 240) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2020 (Nr. 241) Vierteljährliche Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Land, Kommune), 1. Quartal 2020 (Nr. 242) Ergebnisse der AFBG-Statistik (Aufstiegsfortbildungs-förderungsgesetz - "Aufstiegs-BAföG", Jahr 2019 (Nr. 243) Kirschenernte, vorläufiges Ergebnis, Jahr 2020 (Nr. 27) Zahl der Woche: Hotel- und Restaurantpreise in Europa, Jahr 2019 Mittwoch, 01.07.2020 (Nr. 244) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Mai 2020 (Nr. 245) Umsatz im Einzelhandel, Mai 2020 (Nr. N 032) Umsatz in der Fleischindustrie, Jahre 2015 - 2020 (Nr. 246) Rolle und Ziele des Statistischen Bundesamts während der EU-Ratspräsidentschaft Donnerstag, 02.07.2020 (Nr. 247) Fertigstellung Wohngebäude nach Heizenergie, Jahr 2019 (Nr. N 033) Wohnmobile (Anzahl, Preise, Export), Jahre 2015-2020 (Nr. 248) Stromerzeugung, April 2020 Freitag, 03.07.2020 (Nr. 249) Einschätzung der Wirtschaftslage in der EU, Juni 2020 (Nr. N 034) Lehrkräfte nach Altersgruppen, Jahr 2018/19 +++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

