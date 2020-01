Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.01.2020 bis 24.01.2020

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 20.01.2020 (Nr. 024) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember 2019 (Nr. 025) Umsatz im Gastgewerbe, November 2019 Dienstag, 21.01.2020 (Nr. 026) Private Hochschulen in Deutschland, Jahr 2018 (Nr. 04) Zahl der Woche: Apfelernte und Importe von (Winter-)Früchten, Jahr 2018 Mittwoch, 22.01.2020 (Nr. 027) Zur Grünen Woche (17. - 26.01.2020): Strukturwandel in der Landwirtschaft, Jahr 2018 Donnerstag, 23.01.2020 (Nr. 028) Start des Mikrozensus 2020 Freitag, 24.01.2020 (Nr. 029) Verkehrsunfälle, November 2019 (Nr. 030) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), November 2019 +++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung. Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

