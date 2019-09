Statistisches Bundesamt

In 63 % der Haushalte mit Migrationshintergrund wird überwiegend deutsch gesprochen

In 63 % der Mehrpersonenhaushalte, in denen mindestens eine Person einen Migrationshintergrund hat, wurde 2018 überwiegend deutsch gesprochen. In 7 % dieser Mehrpersonenhaushalte war Türkisch die überwiegend gesprochene Sprache, gefolgt von Russisch (5 %), Polnisch (3 %) und Arabisch (3 %). Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Tages der deutschen Sprache am 14. September auf Basis des Mikrozensus 2018 mit. Ob in einem Haushalt überwiegend deutsch oder eine andere Sprache gesprochen wird, hängt vor allem von der Zahl der Haushaltsmitglieder mit Migrationshintergrund ab. In 95 % der Haushalte, in denen nur ein Teil der Haushaltsmitglieder einen Migrationshintergrund hatte, verständigte man sich überwiegend auf Deutsch. Hatten hingegen alle Haushaltsmitglieder einen Migrationshintergrund, sank der Anteil auf 44 %.

Methodischer Hinweis:

Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

