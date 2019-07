Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.07.2019 bis 26.07.2019

Wiesbaden (ots)

(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 22.07.2019 (Nr.279) Forschungsstandorte in Deutschland, 2017/2018 Dienstag, 23.07.2019 (Nr.30) Zahl der Woche zum Welt-Hepatitis-Tag (28.07.): Hepatitis-Patientinnen/-Patienten im Krankenhaus, Jahr 2017 Mittwoch, 24.07.2019 (Nr.280) Zur Internationalen Konferenz zur Sicherheit des Seeverkehrs (24. und 25. Juli): Frachtverkehr in der Seeschifffahrt, Jahr 2018 Donnerstag, 25.07.2019 (Nr.281) Verkehrsunfälle, Mai 2019 (Nr.282) Regionale Armutsgefährdung (Mikrozensus), Jahr 2018 (Nr.283) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Mai 2019 Freitag, 26.07.2019 (Nr.284) Index der Außenhandelspreise, Juni 2019 +++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Pressekontakt:

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell