Statistisches Bundesamt

Baufertigstellungen von Wohnungen im Jahr 2018: +0,4 % gegenüber Vorjahr

Wiesbaden (ots)

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 285 900 Wohnungen fertig gestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 0,4 % oder 1 100 fertig gestellte Wohnungen mehr als im Vorjahr. Ohne Berücksichtigung der Wohnungen in Wohnheimen stieg die Zahl der Baufertigstellungen um 2,6 %. Die im Jahr 2011 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit weiter fort. Eine höhere Zahl an fertig gestellten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 2002 gegeben (289 600).

Weiterhin Überhang von genehmigten, noch nicht fertig gestellten Wohnungen

Trotz des Rückgangs der Baugenehmigungen im Jahr 2018 um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr war die Zahl der genehmigten Wohnungen mit 346 800 Wohnungen weiterhin höher als die Zahl der Fertigstellungen. Dies führte auch im Jahr 2018 zu einem Überhang von genehmigten, noch nicht fertig gestellten Wohnungen. Der seit 2008 anhaltende Anstieg des Bauüberhangs setzte sich damit im Jahr 2018 weiter fort.

Von den im Jahr 2018 fertig gestellten Wohnungen waren 250 100 Neubauwohnungen in Wohngebäuden (+2,0 % gegenüber 2017). Dieser Anstieg resultierte aus der Fertigstellung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+9,2 %). Die Fertigstellungen von Wohnungen in Einfamilienhäusern gingen um 3,7 % zurück.

Bei den im Jahr 2018 fertig gestellten neuen Nichtwohngebäuden verringerte sich der umbaute Raum gegenüber dem Jahr 2017 um 0,3 % auf 186,9 Millionen Kubikmeter. Diese Abnahme ist auf einen Rückgang bei den öffentlichen Bauherren (-3,1 %) zurückzuführen. Bei den nichtöffentlichen Bauherren gab es keine Veränderung (0,0 %).

Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Baufertigstellungen können über die Tabellen 31121 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.

