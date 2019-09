Wissenschaftliches Institut der AOK

Arzneiverordnungs-Report 2019: Einladung zur Pressekonferenz

Welche Folgen hat die Hochpreispolitik der Pharmaindustrie bei neuen patentgeschützten Arzneimitteln für die Gesetzliche Krankenversicherung? Wie haben sich die Preise von neu auf dem Markt eingeführten Wirkstoffen in den letzten 10 Jahren entwickelt? Was passiert bei den Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen? Und wie sollten Gesetzgeber und Krankenkassen am besten auf die aktuellen Herausforderungen reagieren?

Mit dem Arzneiverordnungs-Report 2019 stellen Ihnen die Herausgeber die neuesten Trends und kritischen Entwicklungen auf dem Arzneimittelmarkt vor.

Dazu laden wir Sie herzlich ein zur

Pressekonferenz "Arzneiverordnungs-Report 2019" Dienstag, 24. September 2019 um 10 Uhr Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

Ihre Gesprächspartner sind:

Prof. em. Dr. med. Ulrich Schwabe Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports, Pharmakologisches Institut der Universität Heidelberg

Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft

Jürgen Klauber Herausgeber des Arzneiverordnungs-Reports, Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO)

Dr. Sabine Richard Geschäftsführerin der Geschäftsführungseinheit Versorgung des AOK-Bundesverbandes

Moderation: Prof. Dr. Bernd Mühlbauer Direktor des Instituts für Klinische Pharmakologie am Klinikum Bremen Mitte

