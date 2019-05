Jahreszeiten Verlag, MERIAN

NEU! Die 200 besten Tipps für den perfekten Südtirol-Urlaub im MERIAN scout Südtirol

Opulente Optik trifft auf erstklassigen Service - und diese inhaltlich starke Kombination erfreut sich großer Beliebtheit. Nach dem Erfolg der Erstausgabe MERIAN scout Hamburg im Herbst 2018 erscheint heute mit dem MERIAN scout Südtirol die Ausgabe Nummer zwei der neuen Zeitschrift.

Die Redaktion empfiehlt in MERIAN scout 200 handverlesene Highlights, die mit vielen mitreißenden Bildern und informativen Texten vorgestellt werden. Das Heft liefert den perfekten Service für Kurz- und Spontan-Urlauber sowie anspruchsvolle Individualreisende, die sehen und erfahren möchten, was sich in Südtirol wirklich zu entdecken lohnt.

Während MERIAN als feuilletonistischer Klassiker die Reise und seine Reiseziele auch als Leseerlebnis für Zuhause anbietet, wendet sich MERIAN scout gezielt an aktive, anspruchsvolle und erlebnishungrige Menschen.

"MERIAN scout wendet sich hauptsächlich an Kurz- oder auch Spontan-Urlauber, die sich zwei bis vier Tage Zeit nehmen, um eine Stadt oder eine Region zu erkunden. Diese Reisenden suchen Erlebnisse - und wir, MERIAN, haben aufgrund unserer Erfahrung die Kompetenz, ausgesuchte Ziele und besondere Momente zu empfehlen", so MERIAN Chefredakteur Hansjörg Falz.

Da Nutzwert die oberste Maxime ist, sind in der MERIAN scout Südtirol-Ausgabe alle Tipps inhaltlich nach Regionen gegliedert und in einer Übersichtskarte verortet. Um die persönlichen Interessen der Leser zu bedienen und eine sofortige Orientierung zu geben, hat die Redaktion in der Region verwurzelte "Scouts" für die Mitarbeit gewonnen: So führt die beliebte Radiomoderatorin Sarah Bernardi (Südtirol 1) durch Bozen, der in Meran lebende Designer Harry Thaler stellt die Highlights seiner Heimatstadt vor. Christine Mayr, Vorsitzende der Südtiroler Sommelier-Vereinigung, führt zu den besten Adressen der Weinregion am Kalterer See. Und der erfolgreiche Unternehmer Heiner Oberrauch (Salewa, Dynafit) stellt in MERIAN scout seine beiden liebsten Wandertouren in den Dolomiten vor.

Die Zielgruppe von MERIAN scout sind einkommensstarke, gebildete Menschen zwischen 30-50 Jahren, die ein überdurchschnittliches Budget für Reisen und Kurztrips zur Verfügung haben. Für diese Zielgruppe gehören mehrere Urlaubsreisen pro Jahr zum selbstdefinierten Standard. MERIAN scout Südtirol ist ab jetzt mit einer Erstauflage von 80.000 Exemplaren für 6 Euro im Handel. Vertriebsschwerpunkt sind die Metropolregionen sowie Bahnhofsbuchhandlungen und Flughäfen. Aber auch im für MERIAN wichtigen klassischen Sortimentsbuchhandel wird der neue MERIAN scout verfügbar sein. In Vorbereitung befinden sich: MERIAN scout Frankfurt, MERIAN scout München, MERIAN scout Hamburg (aktualisierte Neuauflage), MERIAN scout Stuttgart.

