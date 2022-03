Stage Entertainment GmbH

"Proud Mary" - 50 Jahre nach Grammy-Auszeichnung - "TINA - Das Tina Turner Musical" im Stage Operettenhaus - Biografie, preisgekrönte Welthits und Show-Spektakel

Hamburg

O-Ton Mitschnitt aus "TINA - DAS TINA TURNER MUSICAL"

Musik-Ausschnitt "Proud Mary"

(0:17)

Anmoderation:

Na, haben Sie ihn auch gleich erkannt? Genau, der legendäre Rocksong "Proud Mary"! 50 Jahre ist es jetzt her, dass Tina Turner und ihr Ex-Mann Ike für ihre Cover-Version des Songs einen Grammy Award bekommen haben. Die als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee geborene Künstlerin hat es in ihrem Leben nie leicht gehabt. Darum geht es auch im Titel "Proud Mary". Das Stück, das die Lebensgeschichte der Sängerin widerspiegelt, gehörte bis zu ihrem letzten Konzert im Jahr 2009 zu den Höhepunkten ihrer Live-Shows. Auch heute wird er Abend für Abend in Hamburg gefeiert, denn "Proud Mary" ist fester Bestandteil der Songliste von "TINA - Das Tina Turner Musical" im Stage Operettenhaus Hamburg. Dabei ist die Entstehungsgeschichte des Songs in der Version von Ike und Tina Turner eher ungewöhnlich, weiß Tobias Vogt, der musikalische Leiter des Musicals:

O-Ton Tobias Vogt

Sie hatte den Song gehört, da war er auch noch gar nicht alt, der muss auch erst relativ frisch draußen gewesen sein und sie hat Ike vorgeschlagen, ihn zu covern. Dann haben sie ein bisschen rumexperimentiert und haben überlegt, wie sie es machen könnten, waren aber noch nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Und irgendwann mal hatten sie einen Auftritt, ich glaube in Oklahoma, und plötzlich fängt er an, die Anfangsakkorde zu spielen. Oh. Sie hat natürlich sofort erkannt, was es ist, dachte aber, ok, weiß ich den Text? Dann brauchte sie erst mal einen Moment Zeit, um sich zu sammeln, und dann kam diese berühmte Anfangsrede "You know, every now and then", hat einfach geredet und geredet, und irgendwann ist ihr der Text eingefallen und dann haben sie losgelegt und haben Gas gegeben. (0:34)

Neben Songs wie "Proud Mary" bietet das Tina-Turner-Musical in einer mitreißenden Show Einblicke in das bewegte Leben des gefeierten Weltstars. Fantastische Tanzszenen und zahlreiche Welthits der "Queen of Rock" begeistern das Publikum: "What's Love Got to Do with It", "Nutbush City Limits" und "Simply the Best", um nur einige davon zu nennen. Als die Show im März vor drei Jahren im Stage Operettenhaus Premiere feierte, zeigte sich Tina Turner sichtlich gerührt:

O-Ton Tina Turner

Übersetzt: Ich bin wirklich stolz darauf, was ich erreicht habe. Damals war einem gar nicht bewusst, was man eigentlich geleistet hat. Man macht, was man eben machen muss. Ich habe auch das Geld gebraucht (lacht). Es ist toll, so etwas erreicht zu haben, an diesem Punkt meines Lebens. (0:15)

Gespielt wird die Rolle der Tina Turner von Musical-Darstellerin Aisata Blackman. Abend für Abend singt sie die Songs der heute 83-jährigen Rock-Ikone. Eine große Ehre für die Niederländerin mit karibischen Wurzeln:

O-Ton Aisata Blackman

Es gibt keine größere, schwerere Rolle. Gesanglich, körperlich, die emotionale Achterbahn, die man durchlebt, weil ihre Lebensgeschichte natürlich auch nicht ohne ist. Aber es ist auch als Schauspielerin sehr interessant und es ist einfach der Hammer, es ist amazing, es ist ein Traum, diese Rolle spielen zu dürfen. (0:23)

Aber nicht nur für die Hauptdarstellerin ist "TINA" ein einmaliges Erlebnis, auch die Zuschauer kommen in der Drei-Stunden-Show voll auf ihre Kosten, verspricht Tobias Vogt:

O-Ton Tobias Vogt

Das Tolle an diesem Stück ist, dass es keine Tina-Turner-Revue ist. Es sind nicht einfach nur die besten Hits geboten, sondern ihre Geschichte wird erzählt, und zwar aus letzter Hand, weil sie hat sich selbst mit unserer Buchautorin zusammengesetzt und hat ihr nochmal Eindrücke erzählt. Also es ist wirklich eine schöne Mischung aus authentischer Biografie, was man sonst normalerweise aus unserem Genre nicht so kennt und gleichzeitig bekommt man auch die volle Dröhnung dieser wunderbaren Musik. (0:28)

Abmoderation:

Zwar hat sich Tina Turner 2009 mit einer Welttournee von der Bühne verabschiedet, ihre Musik ist dennoch unsterblich. Einen Einblick in das bewegte Leben der Queen of Rock, fantastische Tanzszenen und weltbekannte Songs - all das gibt's bei "TINA - Das Tina Turner Musical" bis Mitte August im Stage Operettenhaus Hamburg und ab 16. März 2023 im Stage Apollo Theater Stuttgart. Schnell Tickets sichern unter www.musicals.de.

