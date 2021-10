Stage Entertainment GmbH

Die Vampire tanzen wieder! Graf von Krolock lädt zum Mitternachtsball

Nach langer Pause feiert das Kult-Musical "Tanz der Vampire" Premiere in Stuttgart

Stuttgart (ots)

Anmoderation:

Diese Show ist einfach unsterblich! Nach neunzehn langen Monaten Coronapause hebt sich im Stage Palladium Theater in Stuttgart endlich wieder der Vorhang und das mit dem Kult-Musical schlechthin: "Tanz der Vampire". Gestern Abend (5. Oktober) feierten Graf von Krolock und sein Gefolge den erfolgreichen Wiedereinzug in die Landeshauptstadt. Musicalfans können sich jetzt ihre Plätze im Ballsaal sichern. Ein spezielle Belüftungsanlage ermöglicht es, dass bei voller Auslastung gespielt werden darf. Weiterhin gelten aber Kontaktnachverfolgung, 3G-Nachweis und Maskenpflicht. Ein langer Corona-Schlaf geht für die beliebten Blutsauger also endlich zu Ende, sehr zur Freude von Ursula Neuß, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Germany, die auf dem roten Teppich der Premiere sogar die ein oder andere Freudenträne verdrücken musste:

O-Ton Ursula Neuß

Da fehlen mir ein bisschen die Worte. Ich glaube das gemeinsame Erleben ist wirklich etwas, das wir so stark vermisst haben. Und da passiert mehr, als nur auf etwas drauf gucken, sondern es entsteht ja eine Verbindung zwischen dem, der auf der Bühne agiert und all denen, die gemeinsam zuschauen. Diese Verbindung ist so besonders und so emotional. Ich glaube nicht nur ich habe sie vermisst. (0:23)

Mit der Premiere werden die beliebten Vampire zum vierten Mal in Stuttgart ihr Unwesen treiben. Das gab es bisher bei keiner anderen Produktion. Der Graf und sein Gefolge haben in der Landeshauptstadt ihr Zuhause, denn hier feierte das Kultmusical Deutschlandpremiere. Cornelius Baltus, die rechte Hand von Kultregisseur Roman Polanski hatte schon damals die Fäden in der Hand. Und auch für die Wiederaufnahme des Stücks hat er einige Überraschungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer parat:

O-Ton Cornelius Baltus

Durch das Covid-Konzept dürfen die Darsteller nicht mehr durch den Zuschauerraum. Dafür müssen wir extrem kreativ sein und haben natürlich sehr schöne Lösungen gefunden. Also kommt kommt kommt und schaut euch das an! (0:14)

"Tanz der Vampire" steht bei Musical-Fans weltweit ganz oben auf der Liste. Die Kombination aus Grusel und Komik sowie die mysteriösen Vampire ziehen einfach jeden in den Bann. So auch die Promigäste bei der Premiere in Stuttgart. Gefühlvolle Balladen, spektakuläre Tanzszenen, umwerfende Kostüme und schaurig-schöne Komik - für Sängerin Anita Hofmann, Nationalturner Marcel Nguyen, Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann und Goldmedaillengewinner Niko Kappel Stoff aus dem Träume sind:

O-Töne Promiumfrage

Anita Hofmann: Es sind die Choreografien, es sind auch die Songs, die ich echt mega finde. Dann auch die ganze Kulisse und die Kostüme, die Frisuren, also die Maske - da muss wirklich jeder Hochleistungen erbringen. Und natürlich, wenn der Graf dann als Gott da herunterkommt, oh Gott, da schmelzen wir jedes Mal dahin. / Marcel Nguyen: Ich finde die Kostüme einfach mega, also die Outfits der Leute, die Maskenbildner, die machen da echt krasse Arbeit. Das fand ich beeindruckend. / Gaby Hauptmann: Zunächst freue ich mich sowieso, aber ganz besonders freue ich mich, dass es die Vampire sind. Ich bin nämlich ein totaler Vampirfan. / Niko Kappel: Es ist ein wichtiger Beitrag für uns in der Gesellschaft. Das ist eine Abendveranstaltung, Leute zu treffen, sich auszutauschen, etwas genießen zu dürfen, einfach auch mal nur zuzuschauen. Das ist immer spannend. (0:44)

Das Musical nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf ein wildes Abenteuer ins geheimnisumwobene Transsylvanien. Der Vampirforscher Professor Abronsius und sein Assistent Alfred suchen dort nach Vampiren, um endlich deren Existenz zu beweisen. Sie beziehen ein kleines Wirtshaus und bereiten sich auf die Jagd nach den Blutsaugern vor. Alfred trifft die schöne Wirtstochter Sarah und verliebt sich sofort in sie. Doch nicht nur Alfred begehrt sie. Auch der Herr der Vampire, Graf von Krolock ist hin und weg. Filippo Strocchi leiht dem Fürsten der Finsternis seine Stimme. Diese Inszenierung gefällt auch dem dienstältesten Vampir Kevin Tarte. Er verkörperte Krolock von 2000 bis 2003:

O-Ton Kevin Tarte

Die Rolle Graf von Krolock war für mich persönlich eine der schönsten Rollen, die ich je gespielt habe und ich war immer fasziniert von historischen Geschichten und dem ganzen Metier, Vampire alles, das war natürlich sensationell. Ich freue mich einfach das wieder zu sehen, mit frischen Leuten. Einfach zu sehen, dass es weiter geht. Das ist gut so. (0:26)

Abmoderation:

Blutsauger-Alarm in Stuttgart! Das gefeierte Erfolgsmusical "Tanz der Vampire" feierte gestern nach langer Pause Premiere und entführt deutsche Musical-Fans endlich wieder in die Welt der Unsterblichkeit. Von daher: Holen Sie den Knoblauch raus! Tickets gibt es auf www.stage-entertainment.de.

