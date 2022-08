Klüh Service Management GmbH

Auszeichnung: Klüh erneut zum Top-Arbeitgeber gekürt

Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt zu den besten Arbeitgebern der deutschen Facility Management-Branche. In der Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2022" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung wurde das Düsseldorfer Familienunternehmen als eines von drei im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen zum vierten Mal ausgezeichnet.

Besonders punkten konnte Klüh dabei u.a. mit beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft über Seminare, Workshops und Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie - sowie Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgängen, von denen viele über ein eigenes E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Comenius Award der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. ausgezeichnet wurde. Ferner bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zusätzliche Benefits wie Zuschuss zur Betrieblichen Altersvorsorge oder die Klüh-Plus-Card, die Mitarbeitenden Privatpatientenkomfort ermöglicht. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt werden.

Christian Frank, Geschäftsführer und verantwortlich unter anderem für den Bereich Personal: "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung und versuchen auch in Zukunft, ein attraktiver Arbeitgeber und die beste Wahl für unsere Mitarbeitenden zu sein. Dazu gehört, dass wir weiterhin unser Bestes geben werden, um die Erwartungen unserer Mitarbeitenden zu erfüllen, deren persönliche Entwicklungsansprüche ernst nehmen, ein offenes Ohr für Kritik haben und Eigenständigkeit fördern."

Für die Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" wurden rund 15.000 Unternehmen in Deutschland im Rahmen eines zweistufigen Social Listenings sowie einer Online-Befragung analysiert. Basis waren 438 Millionen Online-Quellen zur Performance der Arbeitgeber. Zu den Untersuchungskriterien zählten Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Management sowie Details zu Themengebieten wie Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation und Zusatzleistungen im Bereich der Arbeitgeberqualitäten.

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

