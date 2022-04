Klüh Service Management GmbH

Neue Lösung für die Gastronomie

Klüh launcht Beratungsangebot für nachhaltige und digitale Prozessoptimierung

Düsseldorf (ots)

Die Klüh Service Management GmbH, ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, gibt die Gründung der Keros Consult GmbH als neue Dienstleistungsgesellschaft bekannt. Mit dem Unternehmen als 100%ige Tochter reagiert die Klüh-Gruppe auf die größten Herausforderungen im Verpflegungsmarkt: Kostendruck, Personalmangel sowie stetig steigende Anforderungen der Gäste in den Bereichen Nachhaltigkeit und Qualität mit verpflichtenden Nachweiserbringungen seitens des Gesetzgebers.

Das neue Beratungsangebot ermöglicht es, die Arbeitsabläufe in Betriebsrestaurants, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei Schul- und Kita-Caterern sowie in Großküchen nachhaltig zu verbessern. Durch eine Analyse entlang der Arbeitsabläufe in der Küche, werden praxisnahe Konzepte zur nachhaltigen Optimierung des Küchenmanagements entwickelt und implementiert, die Einsparungsmöglichkeiten schaffen und wichtige Zeitressourcen heben.

Dabei setzt Keros Consult auf speziell für die Gemeinschaftsverpflegung entwickelte digitale Systeme in Verbindung mit pragmatischer Prozessoptimierung, die modular aufgebaut und optimal aufeinander abgestimmt sind. Hierdurch können nahezu alle individuellen Anforderungen der Gastronomie - vom Einkauf über das Küchenmanagement bis zur Nachhaltigkeit - berücksichtigt werden.

Kunden profitieren von der langjährigen Expertise der Keros Consult-Mitarbeitenden in der Betriebsleitung der Gemeinschaftsverpflegung und in der Lean Management Beratung sowie im Einkauf von günstigen Konditionen. "Aufgrund unserer Erfahrung im Küchenmanagement können wir Verbesserungspotenziale schnell identifizieren und so zielführende Konzepte zur digitalen Prozessoptimierung umsetzen, die immer praxisnah und nutzbringend für das tägliche Geschäft unserer Kunden sind", erklärt Geschäftsführer Jörn Niewiadomsky, der mit über 20 Jahren Erfahrung in der Gemeinschaftsverpflegung und Beratung zu Keros Consult kommt.

Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung ergänzt: "Unsere Softwarelösungen wurden bereits in über 180 unserer Küchen mit Erfolg eingesetzt. Unser Ziel mit Keros Consult ist es, diese Kompetenz zu bündeln und einem breiten Markt als Lösung zugänglich zu machen. Herrn Niewiadomsky und seinem Team wünscht die Klüh-Geschäftsführung einen guten Start und viel Erfolg mit ihrem neuen Beratungsmodell."

Über Keros Consult:

Keros Consult GmbH wurde 2021 als 100%ige Tochter der Klüh-Gruppe gegründet. Die Beratungsleistungen und Softwarelösungen richten sich an alle Branchen mit Gemeinschaftsverpflegung. Dazu gehören neben Betriebsrestaurants, Krankenhäuser und Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Schul- und Kita-Caterer sowie auch Großküchen, die das Catering von Events und den ToGo-Bereich im Lebensmitteleinzelhandel versorgen. Mit einer modular aufgebauten und optimal aufeinander abgestimmten Software vereinfacht und beschleunigt Keros Consult die Arbeitsabläufe und Prozesse in der Gastronomie individuell und nachhaltig. Weitere Informationen unter www.keros-consult.de.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in acht Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

