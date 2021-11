Klüh Service Management GmbH

Initiative von Josef Klüh schüttet 24.000 Euro aus

"Wir für Düsseldorf" unterstützt Vereine für Kinder- und Frauenwohl

Düsseldorf (ots)

Seit vielen Jahren unterstützt die von Unternehmensinhaber Josef Klüh gegründete Initiative "Wir für Düsseldorf" gemeinnützige Düsseldorfer Vereine in ihren jeweils relevanten Bemühungen um unser Gemeinwesen in der Landeshauptstadt.

In diesem Jahr stehen die Themen Kindeswohl sowie Prävention von Kindesmisshandlung und Gewalt gegen Frauen im Fokus. Die Jury, bestehend aus Dr. Vera Geisel, Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven und Stiftungsgründer Josef Klüh, hat sich für Zuwendungen an die folgenden Vereine entschieden. Sie werden jeweils mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 8.000 EUR bedacht.

DGfPI Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt e.V.

Frauenberatungsstelle Düsseldorf e.V.

Düsseldorfer Kindertafel

Für Klüh gehört Verantwortung seit jeher zu den Unternehmenswerten. Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Umwelt, Gesellschaft und gegenüber dem Markt. Dies sind auch die vier Säulen, auf denen die Strategie der unternehmerischen Verantwortung von Klüh aufbaut. "Wir für Düsseldorf" ist dabei Teil des unternehmerischen Engagements von Klüh für die Gesellschaft. Mehr zur unternehmerischen Verantwortung der Klüh-Gruppe erfahren Sie unter: https://report.klueh.de/geschaeftsbericht-2020/verantwortung/

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 49.000 Mitarbeitenden in acht Ländern über 807 Mio. Euro (2020) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

