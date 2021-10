RECRUITING - Klüh launcht neues Jobportal

Klüh Service Management GmbH

Neuer Internetauftritt ermöglicht zielgerichtetes Recruiting qualifizierter Mitarbeitender

Klüh laut F.A.Z.-Institut wiederholt unter begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland

Ab sofort präsentiert sich das Jobportal des Multiservice-Anbieters Klüh in einem völlig neuen Gewand - mit vielen neuen Funktionen, die die Jobsuchenden und Klüh einfacher und schneller zusammenbringen. Dabei können Berufseinsteiger, Berufserfahrene sowie Fach- und Führungskräfte auf dem neuen Jobportal zwischen zahlreichen Stellenangeboten aus den Dienstleistungsbereichen des Unternehmens wählen.

"Das neue Jobportal erlaubt es Bewerberinnen und Bewerbern, sich gezielt über Jobs und Ausbildungsangebote in unserem Unternehmen zu informieren und per Schnellbewerbung bei uns vorzustellen", sagt Christian Frank, Geschäftsführer und verantwortlich für den Bereich Personal bei Klüh Multiservices. Außerdem enthalte der neue Internetauftritt auch allgemeine Informationen über Klüh als Arbeitgeber sowie die verschiedenen Arbeitswelten des Unternehmens.

Bei der Planung und Implementierung der Seite griff Klüh auf die Unterstützung der Webagentur Netigo aus Düsseldorf zurück. Gemeinsam wurde ein Jobportal entwickelt, dessen hohe Nutzerfreundlichkeit den gesamten Bewerbungsprozess stark vereinfacht und damit eine intuitive Candidate Journey gewährleistet. So erleichtern beispielsweise Icons und Buttons die Orientierung auf dem Portal und helfen dabei, die Stellensuchenden zu den Jobs zu führen, die zu ihnen passen. Die Bewerber*innen können sich außerdem mit wenigen Klicks auch initiativ bewerben. Für das bundesweite Niederlassungsnetzwerk des Familienunternehmens wurde zudem eine Ortungsfunktion integriert, die es Bewerber*innen ermöglicht, Stellenangebote nach der Nähe ihres Wohnorts zu filtern.

"Ich bin überzeugt, dass wir mithilfe des neuen Internetauftritts unseren Bedarf an Mitarbeitenden noch besser abdecken können. Das zielgerichtete Recruiting qualifizierter Mitarbeitender wird uns somit trotz allgemeinem Arbeitskräftemangel in die Lage versetzen, unseren Kunden auch weiterhin hochwertige Dienstleistungen anbieten zu können", so Christian Frank. Entscheidend hierfür sei, dass mit dem Launch des neuen Jobportals auch die technischen Voraussetzungen für eine bessere Auffindbarkeit und Reichweite im Internet sowie weitere zukünftige Innovationen im Recruiting geschaffen worden sind.

Berufliche Weiterentwicklung macht Klüh zu begehrtem Arbeitgeber

Flankierend zum Recruiting setzt Klüh aber auch auf die berufliche Entwicklung der bestehenden Belegschaft - etwa mit unterschiedlichen Seminaren, Workshops und Trainings im unternehmenseigenen Schulungszentrum, sowie unter anderem Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgängen. Die beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei Klüh tragen zusammen mit weiteren in einer Studie des F.A.Z.-Instituts und des IMWF Instituts für Management und Wirtschaftsforschung positiv ermittelten Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Produkt- und Serviceleistung, Nachhaltigkeit und Managementleistung zur Auszeichnung des Unternehmens als einem von "Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern" bei.

Für die Studie wurden rund 14,9 Millionen Nennungen zu etwa 18.200 Unternehmen in deutschsprachigen Online-Quellen untersucht. Basis waren Nennungen, die vom 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021 getätigt wurden. Klüh wurde bereits 2020 und 2018 als "Deutschlands begehrtester Arbeitgeber" ausgezeichnet und erhielt 2019 zudem das Zertifikat "Deutschlands Beste Arbeitgeber" nach einer Studie des Kölner Analyse-Institutes ServiceValue und der Tageszeitung "DIE WELT".

Zum Jobportal: jobs.klueh.de

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 49.000 Mitarbeitenden in acht Ländern über 807 Mio. Euro (2020) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

