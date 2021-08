Klüh Service Management GmbH

Neuer Cleaning-Auftrag für Klüh - METRO setzt erneut auf Klüh-Reinigungskompetenz

Der internationale Großhandelsspezialist METRO setzt in Sachen Sauberkeit und Hygiene erneut auf die Klüh Cleaning GmbH. So übernimmt Klüh ab sofort die Reinigung der als Brücke 1 und 2 bezeichneten Gebäudekomplexe auf dem Düsseldorfer Firmenareal. Die Reinigungs-Sparte des Multiservice-Anbieters konnte sich dabei nach einer bundesweiten Ausschreibung gegen die Mitbewerber behaupten.

Klüh Cleaning Geschäftsführer Christian Wilms: "Wir freuen uns sehr, dass wir die METRO mit unserem individuellen Cleaningkonzept, einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit beim seit März 2020 bestehenden Auftrag für die Brücken 5-13 auf dem METRO Gelände überzeugen konnten."

Boris Eickerling, Department Manager Infrastructural FM bei der METRO Campus Services GmbH: "Wir haben mit Klüh einen zuverlässigen Partner gefunden, der Dienstleistungen gemäß unseren Vorgaben perfekt umsetzt."

Konkret umfasst der für die nächsten zwei Jahre geschlossene Neuauftrag die Reinigung von Büros, dem unternehmenseigenen Betriebsrestaurant und einer öffentlichen Markthalle mit Einzelhandel auf insgesamt rund 30.000 Quadratmetern. Die Reinigungsdienstleistungen beinhalten dabei Unterhaltsreinigung, Glas- und Fassadenreinigung, Außenreinigung sowie Wertstoffsortierung und Containerentleerung.

Neben manuellen Reinigungstätigkeiten werden dabei auch Spezialreinigungsmaschinen eingesetzt. So wurde bereits beim bestehenden Reinigungsauftrag für die Brücken 5-13 etwa der erste gewerblich zugelassene autonome Reinigungsroboter "Whiz" des Herstellers Softbank Robotics eingesetzt. Der Saugroboter bewegt sich dank seiner smarten Navigationssoftware völlig selbstständig in seiner Umgebung und weicht Hindernissen dabei problemlos aus. Dadurch stellt er eine optimale Ergänzung zu den anfallenden manuellen Tätigkeiten der Reinigungskräfte dar und ermöglicht ihnen so, ihre Arbeitszeit für komplexere Aufgaben zu nutzen.

Über Klüh:

Klüh Cleaning gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 49.000 Mitarbeiter*innen in sieben Ländern über 807 Mio. Euro (2020) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

