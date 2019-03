Klüh Service Management GmbH

Düsseldorfer Multidienstleister veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2018

Familienunternehmen Klüh - Innovator und Entwickler

Düsseldorf (ots)

Die international tätige Klüh Service Management GmbH hat 2018 die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit des seit über 100 Jahren bestehenden Familienunternehmens weiter positiv gestaltet. Der Anbieter für infrastrukturelle Dienstleistungen hat dabei mit rund 806 Mio. Euro die Rekord-Umsatzmarke von 2017 leicht übertroffen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr legte Klüh den Grundstein für ein "Center of Digital Excellence (CoDE)" - ein Kompetenzzentrum, das innovative Themen frühzeitig erkennt und somit zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beiträgt. Dazu gehören die Weiterentwicklung von intelligenten Lösungen und Systemen wie dem Customer-Service-Portal "DigiService", das eine "Rund um die Uhr"-Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen sichert. Zu den weiteren Entwicklungen gehören Tools wie zum Beispiel DigiClean®, das im Bereich der Gebäudereinigung eingesetzt wird, oder auch die individuell gestaltete Catering-App, die bereits von Tausenden Tischgästen in den von Klüh Catering bewirtschafteten Betriebsrestaurants genutzt wird.

Frank Theobald, Sprecher der Geschäftsführung: "Wir sind hoch motiviert und sehen uns als Innovatoren, die exzellente Angebote für ihre Kunden erarbeiten. So haben wir uns über die Jahrzehnte immer weiter entwickelt, sind mit und an den Bedürfnissen unserer Kunden gewachsen und konzipieren bereits heute proaktiv Lösungen für die Anforderungen von morgen. Dazu gehören auch unsere zahlreichen Digitalisierungsprojekte des Jahres 2018, die der weiteren Optimierung unserer Prozesse und Dienstleistungen am Kunden dienen."

Catering und Security weiterhin auf Wachstumskurs

Die Umsatzentwicklung der letzten fünf Jahre zeigt für die Klüh-Gruppe ein organisches Wachstum von rund 28 % und basiert zum Großteil auf den Erfolgen der drei Kernbereiche Cleaning, Catering und Security sowie des internationalen Geschäfts. Während der Umsatz der Gebäudereinigung auf dem deutschen Markt mit 154 Mio. Euro relativ stabil blieb, konnten die Sparten Catering und Security in Deutschland deutlich zulegen. Mit einem Umsatz von 136 Mio. Euro wächst Klüh Catering um 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Fachbereich Security erreichte in Deutschland einen Umsatz von mehr als 156 Mio. Euro und damit eine Steigerung um 7,9 % im Vergleich zu 2017.

Wachstum und Auszeichnungen auch international

Von den rund 806 Mio. Euro Gesamtumsatz entfallen knapp 187 Mio. Euro auf das internationale Geschäft, das damit einen Anteil von mehr als 23 % beisteuert. Die Ländergesellschaften der Klüh-Gruppe verzeichnen fast alle eine positive Entwicklung mit Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Dabei zählen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 71,6 Mio. Euro und China mit 58 Mio. Euro zu den umsatzstärksten Ländern. In Dubai, wo die Klüh-Tochter Berkeley Services seit vielen Jahren den Burj Khalifa - das höchste Gebäude der Welt - reinigt, erhielt das Unternehmen 2018 die anerkennende Auszeichnung als "Reinigungsunternehmen des Jahres". In China führen die Tochterunternehmen von Klüh den Care-Markt mit integrierten Services an und freuten sich 2018 ebenfalls über Auszeichnungen für ihre erfolgreiche Arbeit.

Mitarbeiterentwicklung und -bindung weiterhin Kernthemen

Klüh gehört zu den Top-Five der attraktiven Arbeitgeber in der Branche und erhielt im Jahr 2018 vom F.A.Z.-Institut das Siegel "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber". Die dazu erfolgte Studie bescheinigt Klüh eine sehr gute Reputation und Performance als Arbeitgeber im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Management, Produkte und Services sowie zum Thema Nachhaltigkeit. "Den Mitarbeitern ein guter und bevorzugter Arbeitgeber zu sein, ist ein Leitmotiv des Unternehmens Klüh", sagt Holding-Geschäftsführer Christian Frank, der u. a. den Bereich Personal verantwortet. "Wir wollen unseren Mitarbeitern mit der Weiterentwicklung durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen unsere Wertschätzung ausdrücken und bieten zudem weitere Klüh-spezifische Vorteile." Die Personalentwicklung ist und bleibt somit ein zentrales Thema, das durch die vielfältigen Angebote der hauseigenen, TÜV-zertifizierten Klüh Akademie und Sicherheitsschule gewährleistet wird.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten.

Das Unternehmen setzt mit annähernd 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern rund 806 Mio. Euro (2018) um.

