CBRE zeichnet Klüh erneut aus: "Supply Partner of the Year"

Düsseldorf (ots) - Auch in diesem Jahr ist Klüh vom globalen Immobiliendienstleister CBRE als "Supply Partner of the Year" ausgezeichnet worden - diesmal in der Kategorie "Business Development Support". Eckhart Morré, Executive Managing Director der CBRE, überreichte den Preis im Rahmen des "CBRE GWS Supplier Event" am 30. Oktober in Essen.

Klüh Cleaning-Geschäftsführer Christian Wilms: "Im Cleaning-Geschäft gibt es eine Vielzahl von Mitbewerbern. Was uns differenziert, sind die Erfahrung über Jahrzehnte, die Nutzung modernster Technologie und ökologisch unbedenklicher Reinigungsmittel sowie das Preis-Leistungsverhältnis und die Verlässlichkeit als kompetenter Partner. Ich freue mich, dass CBRE dies erneut würdigt."

CBRE ist einer der größten Kunden von Klüh Cleaning mit stetig wachsendem Auftragsvolumen, was die Relevanz der Anerkennungen für die Kundenbeziehung verdeutlicht. Im letzten Jahr hatte CBRE Klüh Cleaning in der Kategorie "Soft Services" geehrt.

Mit der Auszeichnung "Supply Partner of the Year" erkennt CBRE die Leistungen von Auftragnehmern bei der Geschäftsentwicklung sowie die Effizienz der Unterstützung bei Angeboten und Anfragen an. Klüh Cleaning Geschäftsführer Wilms: "CBRE würdigt insbesondere auch, dass wir eine hohe Flexibilität beweisen, indem wir auch kurzfristig zuverlässig Aufträge übernehmen und partnerschaftlich zur positiven Geschäftsentwicklung beitragen".

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit rund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um (2017).

