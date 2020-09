TÜV Rheinland AG

Aus A+++ wird B: Neue EU-Energielabels für Elektrogeräte ab März 2021

TÜV Rheinland: Vielfältige Dienstleistungen rund um Vorgaben der neuen EU-Ökodesign-Richtlinien

Köln (ots)

Ab März 2021 gilt in der Europäischen Union eine neue Einteilung der Energieeffizienzklassen für Elektrogräte. Die neue Skala gilt zunächst für die fünf Produktgruppen Waschmaschinen/Waschtrockner, Kühlgeräte, Geschirrspüler, Lichtquellen und elektronische Displays wie Fernseher. Der Grund: Mittlerweile findet sich der Großteil der verkauften Geräte in den Energieklassen A+ bis A+++. Ab dem kommenden Jahr wird es deshalb die Klassen A bis G geben. "Die Reform des EU-Energielabels soll durch die klarere Struktur eine bessere Vergleichbarkeit herstellen und so zugleich den Verbraucherschutz stärken", fasst TÜV Rheinland-Expertin Susanne Schümann zusammen. Zunächst bleibt die neue Klasse A unbesetzt. Denn die technische Entwicklung schreitet schnell voran, und die gegenwärtig sparsamsten Geräte sind zum Teil schon "veraltet". Um ab 2021 ein "A" erreichen zu können, sind die Hersteller gefordert, die Effizienz ihrer Geräte weiter zu steigern.

Strengere Voraussetzungen zur Ausweisung eines Energielabels

Mit der Reform der EU-Energielabel-Einteilung gehen auch strengere Vorbedingungen bzw. Auflagen einher, insbesondere zur Konstruktion, Reparaturfreundlichkeit und Umweltverträglich der Geräte. Gefordert ist eine ganzheitliche Betrachtung der Produkte über den gesamten Lebenszyklus. Diese hohen Anforderungen lassen sich durch vielfältige Tests in den spezialisierten Laboren von TÜV Rheinland überprüfen. So muss künftig beispielsweise eine Waschmaschine die angegebenen Temperaturen strikter einhalten und darf nur eine Höchstdauer für einen Waschgang benötigen. Diese und weitere Vorgaben zur Wascheffizienz sind in der neuen EU-Ökodesign-Richtlinie festgelegt. Darüber hinaus fließen auch Messungen WLAN-fähiger Geräte mit ein, sprich: Wie hoch ist der Energieverbrauch allein durch das regelmäßige Senden von Infos an die App, die Kunden zur Gerätekontrolle auf dem Smartphone installiert haben?

Informations-Plus: Neuer QR-Code führt zum Datenblatt

Für diese und weitere Angaben befindet sich künftig ein QR-Code auf dem Energielabel. Dieser führt zur europäischen Produktdatenbank "EPREL". Dort werden zusätzliche Geräte- und Verbrauchseigenschaften gelistet. "Ein Blick lohnt sich hier immer, denn während das EU-Energielabel einen ersten Eindruck zur Effizienz bietet, halten die Produktdatenblätter viel mehr Informationen transparent bereit", rät Susanne Schümann.

Langfassung unter presse.tuv.com bei TÜV Rheinland

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:

Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972

Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet: presse.tuv.com und www.twitter.com/tuvcom_presse

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell