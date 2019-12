TÜV Rheinland AG

TÜV Rheinland: Welcher Christbaumständer passt zu mir?

Baumgröße entscheidet über die Dimension des Christbaumständers

Auf GS-Prüfzeichen achten

Unterstützung beim Aufstellen suchen

Köln (ots)

Der Weihnachtsbaum gehört in den meisten Haushalten zum Fest. Und nicht nur, wenn echte Kerzen zum Einsatz kommen, muss er sicher stehen. Der Handel bietet dafür verschiedene Christbaumständer-Systeme an. Sehr beliebt, weil leicht in der Handhabung, sind Produkte mit Seilzugtechnik. Dabei wird der Baum in ein Drahtseil mit Klemmen gespannt, das über einen Fußhebel festgezogen wird. Ralf Diekmann, Experte für Produktprüfung bei TÜV Rheinland: "Der Christbaumständer sollte auf die Größe des Baumes angepasst sein. Einem großen, schweren Baum, muss entsprechende Masse entgegengesetzt werden, um ein Kippen zu verhindern. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Produkt mit Seilzug- oder Schraubenbefestigung handelt." Detaillierte Angaben zum richtigen Verhältnis finden sich auf der Umverpackung. Um ein Austrocknen des Baumes über die Weihnachtsfeiertage zu verhindern, verfügen die meisten Modelle auch über einen Wasserbehälter mit integrierter Wasserstandsanzeige. Diese gibt an, ob und wieviel der Baum gegossen werden muss. Wichtig: "Nicht nur wenn kleine Kinder im Haushalt sind, sollte man darauf achten, dass das Seilzugsystem im arretierten Zustand verriegelt werden kann, um ein unbeabsichtigtes Öffnen und damit ein plötzliches Kippen des Baumes zu verhindern."

Auf Prüfzeichen und Verarbeitung achten

Beim Kauf gilt es genau hinzuschauen. Ist der Christbaumständer mit einem Prüfzeichen wie dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) versehen, zeigt dies, dass das Produkt von einem unabhängigen und dafür vom Gesetzgeber autorisierten Testhaus auf seine Sicherheit hin überprüft wurde. Diekmann: "Auf der Umverpackung oder auf dem Christbaumständer direkt müssen der Hersteller oder Importeur erkennbar sein sowie alle sicherheitsrelevanten Bedien-, Aufstell- und Pflegehinweise vermerkt sein. Und zwar vollständig, nachvollziehbar und in deutscher Sprache." Beim Kauf sollte man auch den eigenen Sinnen vertrauen: Sind scharfe Ecken oder Kanten erkennbar? Wie ist die Materialanmutung bzw. die Verarbeitung? Auch sollte man den Mechanismus inklusive Verriegelung einmal ausprobieren dürfen. Da insbesondere Christbaumständer mit Schraubtechnik wenig bedienerfreundlich sind, empfiehlt sich für das Justieren des Baumes ein "zweites Paar Hände". Kurz gesagt: Einer hält den Baum in der Waage, einer schraubt.

Youtube-Video von TÜV Rheinland zur Prüfung von Christbaumständern unter https://www.youtube.com/watch?v=cnW5S2VyBgE

