Smart City Challenge: Best Practice Award für die Digitalisierung von Städten und Gemeinden

Nachhaltige, innovative und vorbildliche Konzepte gesucht

Verleihung im Rahmen der FIBERDAYS20

Die Digitalisierung bietet für Städte und Gemeinden in Deutschland eine Fülle neuer Chancen und stellt sie gleichzeitig vor neue Aufgaben. Zudem wachsen die Anforderungen an die digitale Infrastruktur vor Ort. Schnelles Internet und der damit verbundene Glasfaserausbau spielen für Lebensqualität, Standort und wirtschaftliche Entwicklung eine wesentliche Rolle. Gefragt sind Konzepte, Anwendungen und Lösungen, welche die Chancen der digitalen Technologien für Bürger und Unternehmen optimal nutzbar machen. Genau solche Lösungen will eine neue Initiative jetzt fördern: "Erstmals wird im kommenden Frühjahr die 'Smart City Challenge' veranstaltet und im Rahmen der größten deutschen Glasfasermesse FIBERDAYS20 ein Best Practice Award verliehen", sagt Alexander Handschuh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Initiatoren des Preises sind der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO), der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) sowie TÜV Rheinland. "Ziel der 'Smart City Challenge' ist es, innovative Ideen und Umsetzungskonzepte für smarte Lösungen in Städten und Gemeinden auszuzeichnen", führt Handschuh weiter aus.

Preisverleihung in vier Kategorien geplant

Bewerbungen sind ab sofort online unter https://www.tuv.com/smartcitychallenge möglich. Der Preis richtet sich an Städte und Gemeinden und wird im März 2020 in drei verschiedenen Kategorien verliehen: "Mobilität", "Infrastruktur" und "e-Governance". "Ein Spezialpreis 'Innovation' der Jury richtet sich insbesondere an Start-ups und soll außergewöhnlich innovative Konzepte und Ideen auszeichnen", so Gürkan Ünlü, Initiator der Smart City Challenge bei TÜV Rheinland. "Wesentliche Kriterien für den Award sind Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Innovationsgrad, soziales Engagement sowie ökologische Faktoren. Aber natürlich steht der Nutzen für Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund", führt Ünlü weiter aus.

Präsentation auf den FIBERDAYS20

"Ausgewählt werden die Preisträgerinnen und Preisträger von einer Jury bestehend aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft", sagt Dr. Stephan Albers, Geschäftsführer des BREKO. "Im Rahmen der FIBERDAYS20 haben die Preisträger die Gelegenheit, ihre Programme und Konzepte einem fachkundigen Publikum zu präsentieren. Dafür erhalten die Gewinner eine eigene Präsentationsfläche. Wir erwarten zu den FIBERDAYS20 mehr als 160 nationale und internationale Aussteller sowie mehr als 3.500 Fachbesucher aus dem In- und Ausland."

Bewerbungen für die Smart City Challenge sind ab sofort möglich unter https://www.tuv.com/smartcitychallenge.

