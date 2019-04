TÜV Rheinland AG

TÜV Rheinland: Mit Proficheck bei Gebrauchtwagenkauf auf Nummer sicher gehen

Checkliste mit 30 Punkten bei Gebrauchtfahrzeugen

Fahranfänger erhalten Gutschein für kostenfreien Proficheck

Köln (ots)

Über sieben Millionen Pkw wechseln Jahr für Jahr den Besitzer, die meisten davon privat. Mit der Initiative "Proficheck" setzt sich TÜV Rheinland für mehr Sicherheit beim Kauf oder Verkauf solcher Fahrzeuge ein. Jeder, der ein Auto vor dem Kauf prüfen lassen möchte, kann mit dem Proficheck für 29,90 Euro einen Überblick über den Zustand erhalten. Die Fachleute arbeiten eine 30 Punkte umfassende Checkliste ab. Sie umfasst wichtige Komponenten wie Bremsanlage, Lenkung, Beleuchtung und Gurtsystem. Komplettiert wird die Prüfung durch eine Sichtkontrolle von Motor, Getriebe, Unterboden und Achsaufhängung sowie der Bremsflüssigkeit.

Auf Basis des Checks sprechen die Experten eine Kaufempfehlung aus, nennen mögliche Probleme oder raten bei einem schlechten Gesamteindruck vom Kauf ab. Wichtig: Der Proficheck ist kein Wertgutachten. "Der Kunde kann sicher sein, dass es keine sicherheitstechnischen Mängel gibt und wird auf Wunsch auch beraten, ob der Wagen für seine Zwecke geeignet ist", erklärt Thorsten Rechtien, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland.

Fahranfänger: Kostenfreier Proficheck für den ersten Gebrauchten

Einen Extra-Service gibt es für Fahranfänger bei TÜV Rheinland: Sie erhalten einen Gutschein zur Durchführung eines kostenfreien Profichecks für ihr erstes Auto, der an allen TÜV Rheinland-Prüfstellen eingelöst werden kann. Ein eigenes Auto steht bei vielen Fahranfängern ganz oben auf der Wunschliste. "Doch die Budgets sind meist knapp und vermeintliche Schnäppchen nicht immer sicher und technisch einwandfrei", so Rechtien. Eine Aktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, die auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst begrüßt. Aus diesem Grund hat er die Schirmherrschaft für die Initiative übernommen. "Ich rate jedem Fahranfänger, das Angebot zu nutzen. Denn so wird das überproportional hohe Unfallrisiko junger Fahrer verringert", sagt Wüst.

Informationen unter www.tuv.com/proficheck bei TÜV Rheinland.

Pressekontakt:

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:

Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290

Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und

Videos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im

Internet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presse

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell