TÜV Rheinland AG

Smart Home sei Dank: Selbstbestimmt leben im Alter

TÜV Rheinland: Mehr Sicherheit durch Sensoren mit Notfallerkennung

Apps helfen bei medizinischen Untersuchungen

Köln (ots)

Zuhause zu leben ist für ältere Menschen ein essenzielles Bedürfnis und einer der größten Wünsche für den letzten Lebensabschnitt. Neue Technik schafft Möglichkeiten, damit dieser Wunsch Wirklichkeit werden kann: Altersgerechte Assistenzsysteme unterstützen beim selbstbestimmten Leben und vernetzte Smart-Home-Komponenten erleichtern den Alltag ungemein.

System erkennt abweichendes Verhalten

Klassische Notrufsysteme am Armband oder als Halskette sind häufig sehr auffällig und dokumentieren die Hilfsbedürftigkeit nach außen. "Eine eingebaute Notfallerkennung im Smart Home ist dagegen viel diskreter", sagt Günter Martin, Internet-Experte bei TÜV Rheinland. Sensoren im Teppich oder Bett sowie einfache Bewegungsmelder kontaktieren selbstständig Angehörige, wenn sie einen Sturz wahrnehmen oder jemand das Bett nicht verlässt. "Die Systeme können das übliche Verhalten des Bewohners lernen und so auffällige Abweichungen, die auf einen Zwischenfall schließen lassen, erkennen", so Martin. Bleibt abends zum Beispiel das Licht aus, bekommen im Netzwerk angemeldete Angehörige eine Nachricht auf ihr Smartphone und können sich vergewissern, ob alles in Ordnung ist.

Sprachsteuerung erleichtert das Leben

Auch das Niveau der medizinischen Versorgung in den eigenen vier Wänden nimmt zu. "Viele Geräte sind mit dem Internet oder einer intelligenten Auswertungs-App verbunden, auf die gegebenenfalls sogar der Arzt zugreifen kann", sagt der Experte. So können zuhause der Kreislauf und die Blutwerte überprüft werden. Mit zusätzlicher Technik kann sogar eine Ultraschalluntersuchung per App durchgeführt und an den Arzt geschickt werden. Private Krankenbetten werden ebenfalls anspruchsvoller: Angebrachte Sensoren können Bewegungsintensität und Feuchtigkeit registrieren und Messwerte zum Beispiel direkt ans Pflegepersonal senden. Beim selbstbestimmten Leben im Alter hilft aber auch die herkömmliche smarte Technik: Staubsauger-, Rasenmäh- oder Fensterputz-Roboter, ferngesteuerte Rollläden oder Apps zum digitalen Einkauf im Supermarkt - alles mittlerweile per Sprache steuerbar - erleichtern den Alltag.

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:

Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597

Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und

Videos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im

Internet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presse

Original-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell