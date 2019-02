TÜV Rheinland AG

TÜV Rheinland auf der ITB 2019: Service und Qualität im Tourismus

Mystery Check: Servicequalität auf dem Prüfstand

Geprüfte Servicequalität für Hotels und Gastronomie

Köln (ots)

Durch die Menge und Vielfalt an Angeboten spielt das Thema Differenzierung im Tourismusmarkt eine wachsende Rolle. TÜV Rheinland bietet Prüfdienstleistungen, welche die Qualität in Hotels und Gastronomie an den Kundenkontaktpunkten verbessern und zur Kundengewinnung und -bindung beitragen. Auf der ITB 2019 stellt TÜV Rheinland Leistungen vor, die sich gezielt mit den Anforderungen der Hotellerie, der Gastronomie und spezieller Urlaubsdestinationen befassen.

Neue Prüfdienstleistung und Siegel "Für Allergiker qualitätsgeprüft" Als Partner des Bayerischen Heilbäder-Verbands prüft TÜV Rheinland Kurorte, die ein spezielles allergikerfreundliches Angebot bereithalten. Das Prüf- und Zertifizierungsverfahren ist für jene Urlaubsdestinationen interessant, die eine Infrastruktur mit allergikerfreundlichen Angeboten entlang der gesamten touristischen Servicekette aufbauen und anbieten wollen. Das Siegel "Für Allergiker qualitätsgeprüft" wird vom Bayerischen Heilbäder-Verband vergeben, der das Programm und Siegel entwickelt hat.

Qualität auf dem Prüfstand: Mystery Checks und "geprüfte Servicequalität"

Im Rahmen der Mystery Checks testen TÜV Rheinland-Auditoren inkognito die Servicequalität in Hotellerie, Gastronomie sowie bei Veranstaltungen entlang sämtlicher Kunden-Kontaktpunkte. Die Ergebnisse liefern Unternehmen Aufschluss über Stärken und Schwächen, die Qualität lässt sich gezielt verbessern. Der Mystery Check ist ebenfalls Bestandteil des Standards "Geprüfte Servicequalität". Nach erfolgreichem Prüfverfahren erhalten Unternehmen ein entsprechendes Zertifikat und Prüfzeichen.

Tourismus-Experten von TÜV Rheinland stehen Interessenten für Fragen auf der ITB in Halle 10.1 Stand 117 zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten für ein Messegespräch finden Sie auf der TÜV Rheinland-Webseite unter www.tuv.com/ITB2019

