ImmoScout24

@home - Die digitale Immobilienmesse von ImmoScout24

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Digital, kostenlos und bequem von zu Hause aus informieren und diskutieren.

Über 40 Aussteller aus den Bereichen Bauen & Kaufen, Immobilienfinanzierung, Verkaufen, Vermieten und Wohnen

Virtuelle Messestände mit Live-Chat-Funktion

Mehr als 60 Stunden Vortrags-Programm mit renommierten Experten aus der Branche

Vom 24. bis zum 27. März 2022 lädt ImmoScout24 zu seiner ersten digitalen Immobilienmesse ein. Unter dem Namen @home können Messebesucher und Branchenexperten kostenlos und bequem von überall auf die Online-Plattform zugreifen und sich zu Themen rund ums Wohnen informieren. Egal ob Bauen, Kaufen, Finanzieren oder Vermieten - die @home bietet wissenswerte Live-Vorträge und virtuelle Messestände mit Live-Chat-Funktion für den Austausch mit Profis aus der Branche. Digital, kostenlos und bequem von der Couch aus.

Jetzt kostenlos registrieren: www.immobilienscout24.de/athome/

"Der Immobilienmarkt ist geprägt von einer außerordentlichen Dynamik: Angefangen bei der Wohnraumknappheit, den wachsenden Kauf- und Mietpreisen, bis hin zu den pandemiebedingten Lieferengpässen und steigenden Rohstoffkosten," erklärt Tobias Hartmann, CEO von Scout24 AG. "Mit der @home möchten wir aufzeigen, welche Chancen sich nach wie vor rund um Immobilien bieten. Hierzu ermöglichen wir mit diesem Format den direkten Austausch zwischen Unternehmen und Immobiliensuchenden auf unserer virtuellen Event-Umgebung."

Über 40 Aussteller aus den Bereichen Bauen & Kaufen, Finanzieren, Verkaufen, Vermieten und Wohnen

Sowohl die Aussteller als auch das Vortrags-Programm decken das gesamte Themen-Spektrum zu Immobilien ab. Zu den Austeller:innen zählen unter anderem Branchengrößen wie Hardeck Möbel, Höffner, Techem, Velux und Viessmann. In der virtuellen Messehalle Bauen & Kaufen finden Bauinteressierte bei Firmen wie Kern-Haus, Roth Massivhaus und STREIF Haus alles was sie zum Thema Hausbau sowie Immobilienkauf wissen müssen. Auch die Dornieden Gruppe wird mit Ihren Marken Dornieden Generalbau, Vista Reihenhaus und Fairhome vertreten sein. Die Deutsche Bank, interhyp und Wüstenrot informieren an ihren Ständen über Förderungsmöglichkeiten, Planung der Finanzierung und alles Wissenswerte dazu. Eigentümer:innen können im Bereich Verkaufen & Vermieten von Ausstellern wie Deutsche Teilkauf, Immoverkauf24, immoviewer, SELEKTIVE, vermietet.de und Von Poll Immobilien mehr über die aktuellen Immobilienpreisentwicklung, Neuerungen im Mietrecht und vieles mehr in Erfahrung bringen. Als Medienpartner unterstützen die Hausbau Helden, die renommierte Immobilien Zeitung und der Podcast Lagebericht von Capital die @home von ImmoScout24.

Umfangreiches Vortrags-Programm mit renommierten Experten aus der Branche

Keine Messe ohne Live-Programm: Die Aussteller:innen der @home bieten spannende Vorträge und interessante Themenabende zu sämtlichen Themenbereichen rund um Immobilien. Angefangen bei einem Vortrag zum Thema Wohngesundheit und welche krankmachenden Schadstoffe man vermeiden sollte, über die Fördermöglichkeiten bei Neu- und Altbau, bis hin zur Frage: Mieten oder Kaufen - wo lohnt sich was? Darüber hinaus teilen Experten von ImmoScout24 ihr Wissen und erklären, woran man gute Makler:innen erkennt, welchen Einfluss die energetische Sanierung auf die Immobilienpreis-Entwicklung hat und wie man eine Immobilie richtig verkauft. Die Vorträge sind ebenfalls kostenlos und benötigen keine gesonderte Anmeldung. Mehr Infos zum Programm finden Sie hier.

Über die @home

@home ist die erste digitale Immobilienmesse von ImmoScout24. Virtuelle Messehallen und Konferenzräume funktionieren wie auf einer Präsenzveranstaltung - und sogar komfortabler. Dafür hat ImmoScout24 mit Meetyoo eine perfekte virtuelle Event-Umgebung geschaffen, von der Eingangshalle bis zu Workshop-Räumen. Neben über 50 Aussteller-Unternehmen bietet die @home in Kooperation mit Zoom ein virtuelles Konferenzprogramm mit 60 Stunden Vortrags-Programm und Podiumsdiskussionen, in denen Teilnehmer:innen alle Frage rund ums Bauen und Wohnen stellen können. Als Medienpartner unterstützen die Hausbau Helden, die renommierte Immobilien Zeitung und der Podcast Lagebericht von Capital die @home von ImmoScout24.

Über ImmoScout24

ImmoScout24 ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über 20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

Original-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuell