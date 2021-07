ImmoScout24

Die begehrteste Eigentumswohnung Deutschlands: 80 Quadratmeter verteilt auf drei Zimmer für 294.000 Euro - für den Preis einer Wohnung am Starnberger See gibt es zehn Wohnungen in Plauen

ImmoScout24 hat untersucht, welche Eigentumswohnungen die höchste Nachfrage auf sich ziehen. Dabei kommt heraus, dass die meistgesuchte Eigentumswohnung Deutschlands 80 Quadratmeter verteilt auf drei Zimmer für 294.000 Euro bietet. Regional zeigen sich große Unterschiede. Für die Analyse wurden die 100 meistkontaktierten Inserate von Eigentumswohnungen in den jeweiligen Regionen ausgewertet. Die Unterschiede in Nachfrage, Wohnungsgrößen und Budget fallen deutlich aus.

In München fällt die stärkste Nachfrage auf Eigentumswohnungen mit drei Zimmern auf 75 Quadratmetern für rund 574.000 Euro. Wohnungen, die diesen Kriterien nahekommen, erhalten im Mittel rund 200 Anfragen. In Berlin ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ähnlich hoch, allerdings ist man in der Hauptstadt auf der Suche nach größeren und gleichzeitig günstigeren Wohnungen, da das Preisniveau deutlich niedriger liegt. So hat die meistgesuchte Eigentumswohnung in der Bundeshauptstadt 95 Quadratmeter verteilt auf drei Zimmer für 389.000 Euro. Wohnungen mit diesen Kriterien erzielen durchschnittlich 190 Anfragen. Hamburger Kaufinteressenten suchen am häufigsten drei Zimmer mit 71 Quadratmeter für 357.000 Euro. Auf solche Wohnungsinserate entfallen im Durchschnitt 170 Anfragen.

Höchste Preise im Süden Deutschlands

Nach der Stadt München sind die begehrtesten Eigentumswohnungen im Kreis Starnberg mit 574.000 Euro für drei Zimmer auf 90 Quadratmetern am teuersten, gefolgt vom oberbayerischen Kreis Miesbach mit Durchschnittspreisen von 492.000 Euro für Eigentumswohnungen mit 80 Quadratmetern und drei Zimmern. Die günstigsten Durchschnittspreise der lokal meistkontaktierten Inserate erreichen Eigentumswohnungen mit zwei Zimmern auf 60 Quadratmetern für 45.000 Euro im Vogtlandkreis (Sachsen). Im Kreis Zwickau werden Eigentumswohnungen für im Mittel 56.000 Euro mit 60 Quadratmetern und zwei Zimmern am häufigsten kontaktiert, in Plauen sind es Wohnungen mit zwei Zimmern auf 70 Quadratmetern für 57.000 Euro. In allen drei Regionen entfallen lediglich zwei bis drei Mitbewerber auf die meistkontaktierten Inserate von Eigentumswohnungen.

"In der sächsischen Stadt Plauen sind die begehrtesten Eigentumswohnungen für rund 57.000 Euro zu haben, während sie am Starnberger See rund das zehnfache kosten. Diese großen Unterschiede verdeutlichen den starken Zusammenhang von Lage, Nachfrage und Preisbildung bei Eigentumswohnungen. Unser Rat: Man sollte sich vor Ort gut auskennen und auch abseits der begehrtesten Lagen suchen. Regional spezialisierte Maklerbüros leisten dabei wertvolle Unterstützung", erläutert Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.

Ausgewertet wurden die 100 Wohnungsinserate je Region mit den meisten Interessentenanfragen im Gesamtjahr 2020. Es wurde der Mittelwert gebildet über die Parameter Wohnfläche, Zimmer, Gesamtpreis, Quadratmeterpreis, Kontaktanfragen. Insgesamt sind 34.000 Wohnungsinserate aus 340 Städten und Kreisen in die Auswertung eingeflossen. Für die bundesweit meistgesuchte Eigentumswohnung wurden die 1.000 Inserate mit den meisten Kontaktanfragen in Deutschland ausgewertet.

