Raytheon Company

US-Armee setzt Howler UAS-Abwehr auf dem Schlachtfeld ein

Tewksbury, Massachusetts (ots/PRNewswire)

KuRFS-Radar und Coyote-UAS verfolgen und zerstören Bedrohungen durch Drohnen

Die US-Armee gab vor Kurzem bekannt, dass das Howler-Abwehrsystem gegen unbemannte Luftfahrtsysteme die erste Stufe der Einsatzfähigkeit erreicht hat und damit Soldaten eine wichtige Schutzfunktion vor Drohnenangriffen an die Hand gibt.

Das von der US-Armee benannte Howler-System vereint die Funktionen des multimissionsfähigen Simultanradars auf dem Ku-Band-Funkfrequenzsystem von Raytheon mit dem unbemannten Luftfahrtsystem Coyote®. Das fortschrittliche KuRFS-Radar mit elektronischer Strahlschwenkung erfasst und verfolgt UAS-Bedrohungen in jeder Größe. Coyote nutzt das KuRFS-Radar sowie seinen hochentwickelten Such- und Gefechtskopf zur Erkennung und Eliminierung von UAS-Bedrohungen.

"Wir konnten dieses System in nur 17 Monaten entwickeln und zum Einsatz bringen", sagt Bryan Rosselli, Vice President of Mission Systems and Sensors. "Die Erkennung der Bedrohung durch Drohnen ist der erste wichtige Schritt in der UAS-Abwehr-Kill-Chain. Die Kombination dieser zwei bewährten Systeme zur präzisen Verfolgung und Abwehr gibt der US-Armee die lebensrettende Fähigkeit, diese sich ständig weiterentwickelnde Bedrohung wirksam zu bekämpfen."

Howler gibt der Armee nicht nur fortschrittliche Lageerkennung, präzise Unterscheidung und Mobilität zur erfolgreichen UAS-Abwehr an die Hand, sondern auch die einzigartige Flexibilität zur Anpassung an die schnell wechselnde, mehrdimensionale Bedrohungsumgebung.

"Ein Test nach dem anderen bestätigt, dass unser Coyote eine ganzheitliche Abwehrlösung gegen die stetig wachsende Anzahl feindlicher Drohnen im Luftraum über dem Schlachtfeld ist", sagt Sam Deneke, Land Warfare Systems Vice President bei Raytheon. "Der Schutz unserer Soldaten im Feld hat höchsten Vorrang, und dieses neue System hält, was es verspricht."

Raytheons Portfolio von Sensoren sowie kinetischen und nichtkinetischen Effektoren, die mit einem Befehls- und Steuersystem vernetzt sind, deckt die gesamte UAS-Abwehr-Kill-Chain ab.

Informationen zu Raytheon

Raytheon Company ist mit einem Umsatz von 27 Milliarden US-Dollar und 67.000 Mitarbeitern im Jahre 2018 ein Technologie- und Innovationsführer, der sich auf Lösungen für Verteidigung, Zivilverwaltung und Cybersicherheit spezialisiert hat. Mit einer 97-jährigen Innovationsgeschichte bietet Raytheon hochmoderne Elektronik, Einsatzsystemintegration, C5I®-Produkte und Dienstleistungen sowie Erfassung und Einsatzunterstützung für Kunden in mehr als 80 Ländern. Der Unternehmenssitz von Raytheon befindet sich in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts. Folgen Sie uns auf Twitter:

www.raytheon.com

Medienkontakte Jaclyn Gutmann +1.781.879.2789 idspr@raytheon.com

John B. Patterson +1.520.440.2194 rmspr@raytheon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/629408/Raytheon_Logo.jpg

Original-Content von: Raytheon Company, übermittelt durch news aktuell