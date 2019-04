Raytheon Company

Raytheon gewinnt Vertrag über 159 Millionen US-Dollar für groß angelegtes Training in Europa

Hohenfels, Deutschland (ots/PRNewswire)

Live-Trainingsübungen in Deutschland verbinden mit Raytheon-Technologie verbündete Einsatzkräfte an jedem Ort

Raytheon Company (NYSE: RTN) gewann einen Vertrag in Höhe von etwa 159 Millionen US-Dollar zur Unterstützung groß angelegter Live-Trainingsübungen am Joint Multinational Readiness Center (JMRC) der US-Armee in Hohenfels (Deutschland), virtuell verbunden mit Einsatzkräften in ganz Europa.

"Training mit Raytheon-Technologie bedeutet, dass der Standort keine Einschränkung mehr für das gemeinsame Training von multinationalen Einsatzkräften ist", so Bob Williams, Vizepräsident von Raytheon Intelligence, Information and Services. "Daten von verbündeten Einheiten, die ihren Standort in ihren Heimatländern haben, werden nach Deutschland übermittelt, sodass Führungskräfte das Training von überall aus verfolgen können."

Raytheon entwickelte die Mobile Instrumentation System-Technologie, die das verteilte Training ermöglicht. Auf dem Gelände des JMRC bietet Raytheon eine Reihe von Leistungen wie Instrumentierung des Trainingsbereichs, After Action Reviews und Schlachtfeldeffekte für einen höheren Realismus beim Training.

