Unter dem Meer: Produkt-Highlights zu Disneys "Arielle, die Meerjungfrau"

München

Bald ist es so weit und das Meerjungfrauen-Abenteuer unter dem Meer beginnt: Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" startet zwar erst am 25. Mai in den Kinos, aber Fans können schon jetzt die brandneuen Produkte entdecken, die anlässlich dieses mit Spannung erwarteten Filmstarts entwickelt wurden.

Zahlloser Kram und viel Plunder: Heute gewährt Disney einen ersten Blick auf einige der neu veröffentlichten und vom Film inspirierten Produkte, darunter farbenfrohe Meerjungfrauenpuppen von Mattel und Jakks Pacific, neue LEGO® Bausets und Funko Pops, zauberhafte neue Produkte von shopDisney und vieles mehr.

Nachfolgend sind einige der Highlights zu sehen, und HIER steht eine vollständige Galerie der von Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" inspirierten Produkte* bereit! Weitere aufregende Produkte werden noch in diesem Monat veröffentlicht.

https://ots.de/2IcLcD

*Bitte beachten Sie, dass die Produktverfügbarkeit in den einzelnen Ländern variieren kann.

MATTEL

Mattel präsentiert eine brandneue Puppenlinie, die von der Kulisse und den Figuren des neuen Disney Kinofilms "Arielle, die Meerjungfrau" inspiriert sind. Zu der kürzlich angekündigten Arielle, gesellt sich nun eine ganze Kollektion von Puppen und Zubehör aus dem beliebten Filmklassiker, darunter auch eine Puppe, die der Disney Schurkin Ursula nachempfunden ist.

Die komplette Sammlung enthält jetzt noch mehr Möglichkeiten für Kinder, magische Unterwasserabenteuer zu erleben und ihre Lieblingsgeschichten aus dem Film nachzuspielen, darunter:

Puppen von Arielles Schwestern und ihren tierischen Freunden

Puppen von König Triton und Prinz Erik in charakteristischen Outfits und mit abnehmbarem Zubehör zum Geschichtenerzählen

Ein neues Unterwasser-Spielset, inspiriert von Arielles Grotte, mit einem Griff für unterwegs

JAKKS PACIFIC

Jakks Pacific hat eine brandneue Produktlinie für Kinder entwickelt, die von Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" inspiriert ist - Fans dürften es kaum erwarten können, sie in ihre Welt zu bringen! Das neue Sortiment umfasst ein zweiteiliges "Arielle, die Meerjungfrau" Kostüm mit authentischen, von der Geschichte inspirierten Details und einem Meerjungfrauenschuppen-Design. Die Auswahl an Rollenspielartikeln umfasst König Tritons mächtigen Dreizack mit bewegungsaktivierten Funktionen, die Lichter und Geräusche machen, und die neue Singende Muschelkette, mit der Fans den ikonischen Moment aus dem Film nachstellen können, als Ursula Arielles schöne Stimme einfängt. Als Teil der bezaubernden Linie von großen und kleinen Puppen bringt Jakks auch die passende Arielle Puppe heraus, die die unverkennbare Melodie von "In deiner Welt" singt.

LEGO® | Disney Sets zu "Arielle, die Meerjunfgrau"

Für kleine und große Fans der kleinen Meerjungfrau ist es an der Zeit, mit den neuen LEGO® Sets voller Details aus dem Film in die aufregende Unterwasserwelt von Arielle einzutauchen. Die neue Themenwelt umfasst drei Sets: Das tragbaren LEGO® | Disney Die kleine Meerjungfrau - Märchenbuch Set (43213) ist ab dem 1. Mai erhältlich und bietet Kindern ab fünf Jahren die Möglichkeit, zwei Unterwasser-Szenen zu entdecken, die vom Film inspiriert sind. Mit dem LEGO® | Disney Arielles Schatztruhe Set (43229), ebenfalls für Kinder ab fünf Jahren und im Handel ab dem 1. Juni, können Fans ihre eigene Schatztruhe zusammenbauen, sie dekorieren und zwei geheime Schubladen mit Erinnerungsstücken füllen. Das LEGO® | Disney Arielles königliche Muschel Set (43225) ist das perfekte Spiel- und Sammlerstück für LEGO® Fans ab 18 Jahren. Die Muschel aus LEGO® Steinen zeigt die wichtigsten Momente aus dem Film, ist detailreich gestaltet und enthält die LEGO® Minifiguren von Arielle, Ursula, König Triton und Arielles Schwestern sowie weitere Charaktere aus dem neuen Film. Das Set ist ab dem 4. Mai 2023 exklusiv in den LEGO® Stores und auf https://www.lego.com/de-de/themes/disney vorbestellbar.

FUNKO & LOUNGEFLY

Diese Woche haben Funko und seine Lifestyle-Marke Loungefly neue Sammlerstücke und Accessoires vorgestellt, die von Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" inspiriert sind. Die Funko The Little Mermaid Pop! Kollektion, die ab dem 27. April vorbestellt werden kann, umfasst Arielle, Prinz Erik, König Triton und Ursula. Die Fans können die Sammlung mit einer Deluxe Pop! Arielle mit Freunden, bestehend aus Sebastian, Fabius und Scuttle ergänzen. Die neue Kollektion von Loungefly ist ab sofort erhältlich und enthält einen Mini-Rucksack und ein Portemonnaie, die mit bezaubernden Motiven von Arielle verziert sind, während sie durch die Tiefen des Meeres schwimmt. Gesticktes Seegras, Korallen und Muscheln zieren die Vorderseite des Rucksacks, während die Kostbarkeiten der Menschen auf dem Meeresgrund schwimmen.

EMP

Im EMP Online Shop sind Arielle Fans genau richtig. Dort finden Fans eine brandneue "Arielle, die Meerjungfrau" Capsule-Kollektion und weitere Kleidung, Accessoires, Taschen, Schmuck und auch Beauty Produkte in einer Vielzahl von Ausführungen für Kinder und Erwachsene.

shopDisney

shopDisney hat jede Menge Krimskrams und Krempel kreiert! Von Accessoires bis hin zu klassischen Minnie Maus Ohren werden sich die Fans in die Welt von Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" versetzt fühlen. Die Arielle Plüschpuppe ist der perfekte Begleiter für Abenteuer an Land und unter dem Meer, während die shopDisney-exklusive Little Mermaid Mini Loungefly ein stylisches Accessoire ist, um zahllose Schätze zu sammeln. Das Arielle Spirit Jersey verleiht jedem Entdecker-Outfit einen Hauch von Meerjungfrauen-Stil, während das Little Mermaid Woven Shirt für Männer eine weitere Option ist, den Kleiderschrank um Unterwasser-Vibes zu erweitern.

DISNEY PUBLISHING WELTWEIT

Das Original-Hörbuch zum Disney Film veröffentlicht der Hörverlag: Die vollständige Lesung zur Live-Action-Verfilmung "Arielle, die Meerjungfrau"nimmt Zuhörer mit auf Arielles Reise durch die Unterwasserwelt. Auch der Ravensburger Verlag präsentiert mit Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" - Der Roman zum Film, mit Bildern aus dem Filmbeste Meerjungfrauen-Lektüre für Fans.

GAMES

Pünktlich zum Kinostart von Disneys "Arielle, die Meerjungfrau" wird König Triton Teil von Disney Mirrorverse, einem visuell beeindruckenden Action-Rollenspiel für Mobilgeräte, das in einem völlig neuen, abweichenden Disney Universum angesiedelt ist, in dem die Spieler Teams aus verstärkten, actionbereiten 3D-Charakteren von Disney und Pixar zusammenstellen, um gegen eine dunkle Macht zu kämpfen. Im Mirrorverse hat Stellar Magic ikonische Disney und Pixar Charaktere auf authentische und unerwartete Weise weiterentwickelt, wie es sie noch nie gegeben hat. In den unterschiedlichen Welten des Mirrorverse schließen sich diese verstärkten Charaktere zusammen und nutzen ihre Fähigkeiten, um sich vor den anrückenden Fractured-Horden zu schützen, die versuchen, dieses neue Universum zu zerstören. König Triton befiehlt die stürmische Wut der Meere, um sein Wasserreich gegen alle äußeren Bedrohungen zu verteidigen, einschließlich der Fractured-Feinde.

