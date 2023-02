The Walt Disney Company (Germany) GmbH

Disney feiert 100 Jahre Freundschaft mit Wonder of Friendship: The Experience

Tickets für das Pop-Up Erlebnis vom 9. bis 18. Juni 2023 in Berlin sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich!

Disneys Wonder of Friendship: The Experience nimmt Fans mit auf eine immersive Reise und ist eine Hommage an die Freundschaften klassischer Disney Figuren anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum.

Multisensorische Aktivitäten ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern Disney Geschichten in der gesamten Ausstellung mit Hilfe von Snapchat in Augmented Reality zum Leben zu erwecken.

Nach Eröffnung der neuen Veranstaltung in London (12.-21. Mai), macht sie vom 9.-18. Juni Halt in der Radsetzerei in Berlin und tourt durch Frankreich und weitere Länder.

Erste Einblicke in zwei der Erlebnisräume - Disneys Alice im Wunderland und Der König der Löwen - wurden passend zum Kartenvorverkauf enthüllt.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von The Walt Disney Company enthüllt Disney Consumer Products, Games and Publishing einen ersten Blick auf Wonder of Friendship: The Experience, eine immersive Ausstellung, die vom 9.-18. Juni in der Radsetzerei in Berlin zu sehen sein wird.

Tickets sind ab sofort zum Preis von 21 EUR (inkl. Gebühren)* unter dem folgenden Link erhältlich: https://disneywonderoffriendshipberlin.seetickets.com/timeslot/disney-wonder-of-friendship-the-experience-de

Wonder of Friendship: The Experience richtet sich an junge Erwachsene und entführt Fans in eine völlig neue, interaktive Welt beliebter klassischer Disney Geschichten. Die Gäste werden ermutigt, spielerisch ihre eigenen Freundschaften zu erforschen, und dabei dynamische Duos wie Lilo & Stitch oder unzertrennliche Kumpel wie Micky & Donald zu feiern.

Auf 1.000 m2 können Freundinnen und Freunde verschiedene Erlebnisse und Installationen in vier Themen-Räumen erleben, darunter Alice im Wunderland, Der König der Löwen, Micky Maus und Freunde und Lilo & Stitch. Mithilfe der Augmented-Reality-Technologie von Snapchat können die Besucherinnen und Besucher Disney Geschichten zum Leben erwecken, indem sie QR-Codes in jedem Ausstellungsraum scannen.

Sechs von zehn Millennials besuchen Erlebnisse, um mit ihren Freundinnen und Freunden Erinnerungen zu schaffen, und 88 % sind der Meinung, dass es wichtig sei, sich an gemeinsame Erlebnisse zu erinnern, um Freundschaften zu pflegen.** Bei Wonder of Friendship: The Experience dürfen Fans sich darauf freuen, unglaubliche Erinnerungen zu kreieren und ihre eigenen Freundschaften zu feiern, während sie in die Welten ihrer liebsten Disney Figuren eintauchen.

Über Wonder of Friendship: The Experience

Sobald die Gäste den Raum betreten, beginnt der Zauber - mit einer Reihe von immersiven Installationen, die über einen RFID***-Schlüssel verfolgt werden können. Am Ende des Erlebnisses verrät der Schlüssel, welche ikonischen Disney Freundschaften die Gruppe teilt, und zwar mit einem besonderen Wonder of Friendship Printout.

Die Fans betreten die verrückte Welt des geheimnisvollen Gartens, inspiriert von Alice im Wunderland . Als Hommage an die Abenteuerlust von Alice werden die Besucherinnen und Besucher aufgefordert, die unvergessliche Reise nachzuempfinden, die Alice mit ihren neuen Freunden im Kaninchenbau unternahm. Die Gäste müssen sich auf ihre Freundinnen und Freunde und nicht auf ihre Sinne verlassen, wenn sie an hoch aufragenden Blumen, verzauberten Schmetterlingen, Momratzen und den Kartensoldaten der Königin vorbei in die dichte und lebendige Atmosphäre eines Nebel-Labyrinths im geheimnisvollen Garten reisen.

Besucherinnen und Besucher können die tropischen Landschaften, Geräusche und Düfte von Lilo & Stitchs Ohana Bay genießen, in das Inselleben eintauchen und einen Spaziergang auf Lilos Erinnerungspfad machen, indem sie den Strand besuchen und auf ein Surfbrett springen.

In der Der König der Löwen Musik-Oase wird die Dschungelatmosphäre durch animierte Käfer und Schmetterlinge zum Leben erweckt, sodass Gruppen auf den Hakuna Matata Musik-Schaukeln in die Welt von Simba, Timon und Pumbaa eintauchen können.

Im Micky Universum treffen die Gäste auf lebensgroße Statuen von Micky, Minnie, Donald, Daisy, Goofy und Pluto. Wenn die Fans mit den Figuren interagieren, lösen sie einen Bewegungssensor aus, der die einzigartige Live-Art-Animation der Figur auf einem der riesigen LED-Bildschirme im Raum startet. Je mehr Gäste interagieren, desto größer, heller und eindrucksvoller erscheinen die Animationen auf dem Bildschirm und demonstrieren die Kraft des Miteinanders in diesem beleuchteten, miteinander verbundenen Kunstwerk.

Wonder of Friendship: The Experience wird von Haygarth produziert. Weitere Märkte werden noch bekannt gegeben. Die aktuelle Liste der Ausstellungen umfasst:

London, England: 180 The Strand, Veranstaltungszeitraum: 12. bis 21. Mai 2023

Berlin, Deutschland: Radsetzerei, Veranstaltungszeitraum: 9. bis 18. Juni 2023. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Paris, Frankreich: Veranstaltungszeitraum: 30. Juni bis 9. Juli 2023

Bildmaterial steht hier zum Download bereit:

https://drive.google.com/drive/folders/1gmFbl0x6LYvuV7PCfUXxaSCec8jSZsX4?usp=sharing

Weitere Informationen und den Event-Trailer finden Sie unter:

https://www.disney.de/disney-wonder-of-friendship

Hinweise für Redaktionen:

*inkl. gesetzl. MwSt., Vorverkaufsgebühr, System- und ÖPNV-Gebühren (wo zutreffend). zzgl. Bearbeitungs- und Versandkosten ** Diese Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von The Walt Disney Company EMEA vom 6. bis 11. Juli 2022 unter 1.000 britischen Erwachsenen im Alter von 18 bis 30 Jahren durchgeführt, um mehr darüber zu erfahren, was eine Freundschaft für ein ganzes Leben ausmacht. In Deutschland wird Wonder of Friendship: The Experience in der Radsetzerei in Berlin stattfinden. Die Ausstellung ist zwischen dem 9. und 18. Juni 2023 täglich ab 12.00 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 19.15 Uhr. Diese Veranstaltung wird ab 18 Jahren empfohlen, Personen unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Hinweis an Eltern: Die Veranstaltung ist für Kinder unter 8 Jahren nicht geeignet. Bitte beachten Sie, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zutritt zu dieser Veranstaltung haben. Wir behalten uns das Recht vor, einen Altersnachweis zu verlangen und den Eintritt zu verweigern. Hinweise für Eltern/Erziehungsberechtigte zu Sicherheit und Schutz:

Der Veranstaltungsort ist ein Lagerhaus mit harten Betonflächen.

Die Beleuchtung ist schwach und die Sicht in einigen Bereichen sehr eingeschränkt.

Bei einigen Aktivitäten, wie z. B. dem Zugang zu den Surfbrettern von Lilo & Stitch , dem Nebellabyrinth von Alice im Wunderland und den Schaukeln von Der König der Löwen, kann eine Beaufsichtigung erforderlich sein.

, dem Nebellabyrinth von Alice im Wunderland und den Schaukeln von Der König der Löwen, kann eine Beaufsichtigung erforderlich sein. Wir bitten die Gäste, keine großen Taschen oder Gepäckstücke mit in den Veranstaltungsort zu nehmen.

Es gibt keine Garderoben und keine Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen oder Buggys. Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit das Mitbringen von Kinderwagen oder Buggys zum Veranstaltungsort.

Die Gäste haften für alle persönlichen Gegenstände, die sie zum Veranstaltungsort mitbringen.

Unser Veranstaltungspartner Snapchat wird Disney Figuren und Geschichten in Augmented Reality zum Leben erwecken, indem QR-Codes während der Veranstaltung gescannt werden. Snapchat ist nur für Nutzerinnen und Nutzer ab 13 Jahren geeignet und erfordert möglicherweise elterliche Aufsicht.

6. *** RFID ist ein intelligentes Strichcodesystem, das elektromagnetische Felder zur Identifizierung und Verfolgung von Daten auf "Tags" mit gespeicherten Informationen nutzt. Die Informationen werden dann über Funkwellen übertragen.

Über Disney Consumer Products, Games and Publishing

Disney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) bringt die Magie der Marken und Franchises von The Walt Disney Company - darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und andere - in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt durch Produkte und Erlebnisse in mehr als 100 Einzelhandelskategorien, von Spielzeug und T-Shirts bis hin zu Apps, Büchern, Videospielen und mehr. Als Teil des Segments Disney Parks, Experiences and Products umfasst CPGP das weltweit größte Lizenzgeschäft, eine der größten Verlagsmarken für Kinder, einen führenden Lizenzgeber für interaktive Spiele auf verschiedenen Plattformen und die E-Commerce-Plattform shopDisney.

Über 100 Jahre Disney

2023 feiert die The Walt Disney Company ihr 100-jähriges Jubiläum. Als größtes Ereignis seiner Unternehmensgeschichte, feiert Disney100 den Einfluss von Disneys einzigartigem Storytelling und Erlebnissen auf die globale Kultur und das Publikum, zusammen mit Kreativen und allen Mitarbeitenden, die diese Geschichten zum Leben erweckt haben. Über das umfangreiche Portfolio seiner beliebten Marken hinweg, können Fans weltweit ganz besondere Attraktionen, Produkte, Veranstaltungen, Filme, TV-Stunts, Livestreams, Ausstellungen erleben. Disney100 wird die Vergangenheit würdigen und die Gegenwart feiern, blickt aber ebenso in die Zukunft der nächsten 100 Jahre, in der das Unternehmen ein hoffentlich ganz neues und ebenso wunderbares Disney Universum schaffen wird für Familien und Fans auf der ganzen Welt.

Disney100 - Special Look: https://youtu.be/iy9-847DfeM

Original-Content von: The Walt Disney Company (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell