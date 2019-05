Rheinische Post: Achtung: Diese Meldung bitte nicht verwenden: Schauspieler Bjarne Mädel fordert realistischere Dialoge

Rheinische Post

Schauspieler Bjarne Mädel fordert realistischere Dialoge

Bjarne Mädel (51) verzweifelt an unnatürlich klingenden Dialogen in Drehbüchern. "Im echten Leben redet niemand in ganzen Sätzen, niemand spricht sein Gegenüber dauernd mit Namen an", sagte der Schauspieler der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Sowas macht mich wahnsinnig, da werde ich bockig. Und sauer auf die Kollegen, die sich dem verweigern könnten. Gestandene Kollegen wehren sich viel zu selten gegen Sätze, die für ein blödes Publikum geschrieben sind, vor allem in Krimis."

