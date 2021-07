Telekom Austria AG

Ergebnis für das 2. Quartal 2021

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht Wien - Sehr geehrte Damen und Herren, Die A1 Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) verlautbart heute ihr Ergebnis für das 2. Quartal 2021, das am 30. Juni 2021 endete. Die Dokumente mit den Ergebnissen des zweiten Quartals 2021 stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://newsroom.a1.group/News.aspx?l=deutsch [https://newsroom.a1.group/ News.aspx?l=deutsch] Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.a1.group/de/investor-relations [https://www.a1.group/de/investor- relations] Mit freundlichen Grüßen A1 Telekom Austria Group Investor Relations Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen: Dieser Bericht enthält zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen verwenden normalerweise Ausdrücke wie "glaubt", "ist der Absicht", "nimmt an", "plant", "erwartet" und ähnliche Formulierungen. Die tatsächlichen Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die A1 Telekom Austria Group noch eine andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen. A1 Telekom Austria Group wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar, Wertpapiere der A1 Telekom Austria Group zu kaufen oder zu verkaufen. Rückfragehinweis: Susanne Aglas-Reindl Head of Investor Relations A1 Telekom Austria Group Tel: +43 (0) 50 664 39420 Email: susanne.reindl@a1.group Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

